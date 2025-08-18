不准給雞戴隱形眼鏡…瑞士法律奇聞多

《四眼天雞》這部迪士尼動畫電影並未在瑞士公映，但瑞士法律依舊批准了「給雞戴眼鏡」。 Copyright Walt Disney Co. / Courtesy Everett / Everett Collection

瑞士的動物保護條例比其他國家更多更完備，歸納成一句就是：沒有做不到的，只有想不到的。瑞士居然有「禁止給雞戴框鏡和隱形眼鏡」的法律規定，你信嗎？

前段時間，英國BBC電視台《相當有趣》(Quite Interesting)節目在其Facebook頁面上發布了一則關於瑞士的令人訝異的軼事：「在瑞士，強迫家禽戴眼鏡或隱形眼鏡是違法的。」

你可能會覺得BBC的編輯搞錯了。有誰會給雞戴隱形眼鏡？又有誰會規定給雞戴眼鏡是違法的？太荒謬了。

然而，這是千真萬確的事實：瑞士《動物保護法》(OPAn)第20條列出了禁止對家禽進行干預的行為。其中包括：「給家禽戴眼鏡、隱形眼鏡或防止喙閉合的輔助裝置。」

這條法律是不是用來懲罰某位「想拿家禽練手的、半路出家當驗光師的農民」？不不不，這是一項嚴肅的措施，有些國家仍然允許人們對家禽進行上述干預，例如下圖：10年前，南京一家養雞場裡，一眼望去全是戴著眼鏡的雞。這樣做的目的是減少同類間的啄鬥，從而降低死亡率，提升養殖效益。

2014年，在中國南京：戴眼鏡的家禽。 Fei Bojun – Imaginechina

雞吃雞

蘇黎世動物權利基金會(Tier Im Recht，以從法律、倫理和社會角度改善人類與動物的關係為宗旨)的Sibel Konyo解釋說，給家禽佩戴眼鏡和隱形眼鏡是為了讓它們適應「對動物不友善」的飼養條件。

事實上，當母雞和公雞被關在狹小的空間且缺乏刺激時，它們可能會互相傷害，甚至出現「雞吃雞」的行為。為了避免這種情況，人們或剪掉它們的喙或給它們戴上「眼鏡」-不是為了改善視力，而是為了降低視力，例如使用紅色鏡片或眼罩。

彩色眼鏡的最初構想起源自於20世紀初的美國，其目的是防止家禽辨別出血液的顏色。據說，當母雞和公雞看到血液時，它們會變得更具攻擊性。

>> 美國製造商National Band and Tag Company生產雞用眼鏡– 1947年的影像記錄(英)：

然而，「用鉗子或用針刺穿喙部會給動物帶來痛苦，而且家禽還可能因為視野受阻而撞到週邊物體。」Sibel Konyo指出。

使用隱形眼鏡也源自於同樣初衷。在1980年代，美國Animalens公司申請了相關專利，並推廣了為家禽配戴紅色隱形眼鏡的做法。

雞用眼鏡，1903年專利。 Us Patent And Trademark Office / Science Photo Library

該公司曾吹噓這項發明的所謂優勢：產蛋量更高、飼料消耗更少、死亡率降低。然而，後續研究表明，配備隱形眼鏡的蛋雞養殖場與未配備隱形眼鏡的養殖場之間唯一顯著的區別在於：前者的家禽眼部感染病例更多。

詞彙上的趣聞

因此，瑞士《動物保護條例》(OPAn)在2008年生效的重大修訂中引入針對家禽眼鏡的禁令，這並不令人意外。

然而，值得指出的是，其他國家，包括英國，其實早已有類似規定。但英國法律使用了更專業的術語：「禁止使用任何旨在或導致通過穿孔或損傷鼻中隔的方法限制鳥類視力的裝置。」

顯而易見，上文提到的BBC記者並沒有深究出這條晦澀英國法律的具體意義。否則，也不會笑談瑞士法律關於「雞用眼鏡」的條款了。

由此可見，「雞用眼鏡」一詞之所以被視為瑞士法律的獨有之處，與其說是法律特色，不如說是語言特色。瑞士法條通常會使用更為簡單明了的語言-這與瑞士的多語性有關。

鑑於瑞士的多語言性，瑞士法律的文本更加簡潔清晰。 最近一項關於瑞士義大利語與義大利義大利語差異的研究指出，瑞士法律文本的清晰度更高。 「瑞士聯邦的義大利語官方文本幾乎總是德語或法語文本的翻譯版。然而，令人驚訝的是，這不但沒構成障礙，反而成為提升溝通品質的機會。」該研究負責人、巴塞爾大學語言學教授Angela Rossi強調。

動物尊嚴

儘管雞用眼鏡禁令並非瑞士獨有，但瑞士確實以嚴格的動物福祉保護法而聞名。

最著名的例子是天竺鼠：瑞士禁止飼養單隻天竺鼠。因為天竺鼠是群居動物，與兔子、雪貂或鸚鵡一樣，如果沒有同類陪伴，它們會感到痛苦。

「寧可孤獨蟄居，也不與惡人為伍」這句話並不適用於瑞士的天竺鼠。 Ole Berg-Rusten / Ntb

2008年生效的《動物保護條例》重大修訂被視為瑞士動物保護協會的一大成功。修訂版法律納入了多項補充條例，該協會負責人Heinz Lienhard表示。

根據Sibel Konyo的觀點，2005年修訂最重要的一點-也是瑞士的一大特色-在於，引入了「動物尊嚴」的概念(《動物保護法》第3a條）。「動物尊嚴的引入是動物保護事業的里程碑，也是向『生物中心主義』方向邁出的一步，它承認動物具有法律保護的價值，無論其感知能力如何。」這位專家解釋道。

生物中心主義 生物中心主義(Biocentrism或zoocentrism)是一種倫理學上的觀點，認為應該以「所有生物的內在價值平等」作為出發點，來思考地球上的事物。 環保人士用該理論來反對人類中心主義，提倡支持保存生物多樣性、推動動物權利以及環境保護。 資料來源：維基百科

但Sibel Konyo表示，《動物保護條例》仍有很大的進步空間。「例如，由於缺乏類似德國動物保護法的具體刑事條款，瑞士法律無法對’無正當理由殺害動物的行為’實施制裁。」

每年300隻倉鼠的許可

2008年至今，瑞士《動物保護條例》一直處在不斷修訂中。 2025年2月引進的最新修訂案以」瑞士式的精準「著稱。該法律修訂案對」每年可轉讓給第三方的動物數量上限」(即動物/寵物銷售數量)做了明確規定，如果交易量超過該上限，相關養殖場經營者則必須申請州級許可。

依照條例第4點規定，如果飼養300隻以上老鼠、倉鼠或沙鼠，需申請特別許可；條例第7點的內容則更為詳盡：凡是飼養超過「25對體型相當於雞尾鸚鵡的鳥類、10對體型大於雞尾鸚鵡的鳥類，或5對金剛鸚鵡或鳳頭鸚鵡的人，均需申請特批。

瑞士聯邦議員也一直在積極制定有利於動物的法律，儘管有時，相關立法討論的氣氛「嚴肅不足，搞笑有餘」。

「我們因為一直談論動物，議會已經變成了一個動物園。」前參議員Géraldine Savary曾在2015年一次關於進口鯊魚鰭的辯論中調侃道。 以下是她在議會全會上呼籲批准「抗羊瘟舉措」動議的影片(法語原聲)，就算聽不懂，也會跟著笑的。

(編者：Daniele Mariani / 編譯自法文：郭倢/dh，繁體校對：盧品妤)

