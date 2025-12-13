欧洲最小城市在瑞士？

鲁伊围绕一块大岩石而建，岩石上有一座城堡。 Keystone / Stefan Hunziker

欧洲最小的城市在哪？瑞士弗里堡州的鲁伊市(Rue)自称"最小"。然而，欧洲还有几座小城可能不同意这种说法。

中世纪小城鲁伊位于弗里堡州南部，距离沃州的边界只有咫尺之遥，素有”欧洲最小城市”之称。该市也在其网站上自豪地注明了这一点。

这一称号经常被用于旅游宣传。例如，瑞士旅游局就这样介绍鲁伊：”这座欧洲最小的城市，拥有中世纪风格的小巷、城堡，距离Chutes des Chavanettes瀑布也只有几步之遥”。

而弗里堡州旅游网站的法文版介绍也很明确地写道：”请来欧洲最小的城市鲁伊参观中世纪小巷”。

事实也的确如此，如果在鲁伊走上一圈就能体会到旅游局的说法确实名副其实。小镇的确充满中世纪古风；带有迷人的气息……而且很小。它围绕一块大岩石而建，岩石上有一座城堡。

蜿蜒的小巷两旁是传统的石屋、教堂，城中有几座公共建筑、城墙及一些美丽的农舍。

在与邻近市镇合并后，鲁伊市现在的面积为23.2平方公里，人口约为1600人。

这座中世纪小城的市中心面积仅有0.2平方公里。据估计，约有不到1000人居住在这里(关于这个小城没有单独的统计数据)。

这样一个小地方之所以被称为“城市”，有其历史渊源：鲁伊是瑞士萨瓦伯爵(Grafen von Savoyen)在13世纪为巩固自己在该地区的势力而建立的”新城”之一。

竞争者

从直觉上，鲁伊是欧洲最小城市这一说法似乎有一定说服力。毕竟与莫斯科、伦敦或柏林等大都市相比；或者与瑞士大城市日内瓦或苏黎世等相比，这座城市的面积和居民人数的确很小。

但是，欧洲还有其他一些城市也可以称得上是 “欧洲最小城市”。比如比利时的迪尔比(Durbuy)、克罗地亚的胡姆(Hum)和罗马的梵蒂冈城都能配得上这个称号。在一些旅游网站甚至将迪尔比和胡姆称为”世界上最小的城市”。

不过，这只是旅游广告的宣传而已，因为世界上并没有一个正式的官方最小城市排名。就连《吉尼斯世界纪录大全》里也找不到这样的排名，但胡姆的确曾被载入过《吉尼斯世界纪录大全》。

在这本著名的出版物上提及了世界上最小的国家和最小的首都，但并未提到过世界或欧洲最小的城市。

没有说服力的对比

之所以没有这样的官方排名，可能是因为对比的标准各不相同。那么说到”最小城市”，一般会以什么为标准：面积、居民人数还是两者结合？

迪尔比和鲁伊之间的对比就存在标准的问题。如果只考虑历史老城中心的规模，那么占地2公顷(0.02 平方公里)、居民不足400人的比利时小城迪尔比的确是最小的城市。

但如果从整座城来看，就大不相同了。整个迪尔比由41个区组成，拥有11’000多名居民，总面积为157平方公里，这对于一个”世界最小城市”来说无疑太大了。

而鲁伊市则只有7个区，如前所述，约有1600名居民，面积为23.2平方公里。

不仅仅是大小的问题

很难做出排名的另一个因素是，“城市”本身就是一个很模糊的概念。时代不同、国家不同，对于“城市”的定义也就不同。

就算在瑞士，情况都很复杂。因为瑞士没有一部联邦法对”城市”这一概念做出过统一的定义。因为瑞士实行联邦制，所以各州采用的概念和标准都各不相同。

一个地方被称为“市”，可能是因为它在过去曾被授予市的称号；也可能是因为它曾经有过城市的功能，例如开过集市或充当过行政机构所在地。

而除了这些历史因素外，还有一些比较现代的衡量标准。在瑞士许多州，只要一个市镇的居民人数超过10’000人，就可被称作”市”。

瑞士联邦统计局对瑞士城市的统计不仅以居民人数为基准，还会考虑当地经济和旅游活动的情况。

按照联邦统计局的规定，一座城市至少要达到14’000的”人口当量”才能被定义为城市。所谓的人口当量是结合常住人口、工作岗位数量和酒店过夜人数计算得出的参数。另外，城市的人口密度必须至少达到每平方公里2500人。

是不是很复杂？瑞士情况的复杂性有时甚至让人工智能的搜索引擎都受到挑战。

当有人在网上搜索：”瑞士最小的城市是哪个？”可能会得到不同的答案。

(编辑：Samuel Jaberg，编译自德文：杨煦冬/dh)

