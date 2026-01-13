克莱恩-蒙塔纳火灾惨剧：“危机面前，联邦制很快会遭质疑”

克莱恩-蒙塔纳市政府在火灾发生一周后举行的新闻发布会。在瓦莱州，安全监管工作由各市镇负责。 Keystone / Cyril Zingaro

自克莱恩-蒙塔纳“星座”酒吧发生火灾惨剧以来，瑞士联邦制一直备受质疑和批评。瑞士联邦制研究所(l’Institut du Fédéralisme)理事会成员安德烈亚斯·斯托克利(Andreas Stöckli)认为，去中心化的国家组织形式与人们看到的机制缺陷并无多少关联。

自克莱恩-蒙塔纳酒吧跨年夜火灾造成40名年轻人罹难、116 人受伤的惨剧后，人们心中生出很多疑问和质疑。

有些质疑直指瑞士国家组织的基本支柱-联邦制：为何如此规模的调查要由州司法系统而不是由联邦负责？各层级的责任是否在责任链中被稀释了？各州-尤其是各市镇-是否有能力执行法规，并在紧急情况下做出有效反应？

安德烈亚斯·斯托克利(Andreas Stöckli)是弗里堡大学宪法与行政法教席教授，也是联邦制研究所理事会成员。他在采访中概述了公共权力分配的基本原则，并阐述了他对克莱恩-蒙塔纳惨案和国家体制关系的看法。

瑞士资讯swissinfo.ch：瑞士的消防安全责任是如何分配的？

安德烈亚斯·斯托克利：建筑施工相关的治安条例(因此也包括建筑物的消防安全规范)的管辖权属于州政府。

一般来说，关于餐馆和酒吧的建设、经营和安全方面的规定，各州乃至各市镇之间都存在差异。

这是否意味着各州在消防安全方面可以任意行事？

瑞士各州之间可随时协调其规章制度和惯例，而消防规章的情况也正是如此。各州使用通用标准，即瑞士州消防保险机构协会(AEAI)制定的瑞士消防法规。这些标准已由州际主管机构采纳，并在瑞士全境具有约束力。

然而，这些规则的实际实施则是各州的责任，有时甚至-像瓦莱州那样-是各市镇的责任。

但就克莱恩-蒙塔纳火灾案而言，如果我们参考媒体报道，一些迹象表明，问题并非源于缺乏规则，而是源于规则的实施和执行。而这与联邦制本身并无关联。

尽管本次案情严重，但调查仅由州司法系统负责，这点令人不无惊讶。联邦政府不能接手此案吗？

从司法角度而言，必须就可启动的不同程序做以区分：刑事诉讼已经部分启动；肯定还会有民事纠纷；以及对市镇或州监管疏漏采取的追责；此外，很可能还会涉及政治方面的问题。

在刑事案件中，瑞士联邦确实可以通过总检察长办公室而获得管辖权，但这仅限于特定案件。而火灾并不属于此类，本次案件所涉罪行可能属于过失杀人、人身伤害或过失纵火等范畴，这些罪行均不在联邦管辖范围内。因此，刑事诉讼应由瓦莱州当局负责，瑞士联邦无权介入。当然，是否任命外部特别检察官这一点，仍待商榷。

民事诉讼亦是如此：各州民事法院对此类事务具有管辖权，联邦法院的作用仅限于上诉机构。

目前没有将此类案件直接移交联邦层面的机制。在我看来，这样做也没有必要。我们现在谈的当然一个非常特殊的案例，但州级部门应该有能力来执行此类审理程序。

安德烈亚斯·施托克利是弗里堡大学宪法与行政法教授，同时担任联邦制研究所管理委员会成员。 Nicolas Brodard

有人认为这场悲剧暴露了联邦制的局限性。您是否认同这种观点？

特殊灾难发生时，联邦制很快就会受到质疑。我认为我们需要更缜密地来考量这个问题。

这次火灾发生后，州和市镇政府负责急救和危机管理。就初步干预而言，我认为联邦制是具有优势的-这一点在新冠疫情危机期间已经凸显：能够依靠了解当地情况的工作人员，这对危机处理来说是大有裨益的。

当然，协调工作也至关重要。尤其是在伤员救治方面，很明显，危急情况下，一个州的资源很快就会捉襟见肘。我个人认为，克莱恩-蒙塔纳火灾发生后，各州之间充分表现出了团结互助。例如在救治方面，病人能够很快被转送到苏黎世、洛桑等地的其他医院。

我观察到，去中心化的结构在这种情况下运作良好：人们能够很快到达现场，相对快速地提供援助，并且所有紧急服务部门间协调良好。

国外批评声指出，即使是瑞士也无法阻止此类事件的发生，这在一定程度上损害了瑞士的声誉。但我认为这次火灾与联邦制无关。这样的灾难更可能是人为失误导致的。

(编辑：Samuel Jaberg，编译自法语：郭倢/dh)

