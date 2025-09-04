瑞士准备好迈出数字身份这一步了吗？

9月28日，瑞士选民将就引入电子身份证(e-ID)举行公投。这一项目对海外瑞士人尤为重要，因为他们能够通过电子身份证更便捷地访问联邦行政服务。我们的联邦国会特派记者凯蒂·罗米(Katy Romy)为你解析此次投票的焦点。
作为瑞士资讯驻联邦议会的特派记者，我专注于报道与瑞士海外侨民相关的联邦政治事务。
我曾在纳沙泰尔大学的新闻与媒体学院学习，职业生涯之初在多个地区性媒体工作，包括《汝拉日报》、Canal 3 和Radio Jura Bernois。我自2015年起在瑞士资讯的多语言编辑部工作，始终怀揣热情投身新闻事业。
我是一名经验丰富的视频记者，专注于通过引人入胜的多媒体叙事，使复杂话题变得易于理解并具有吸引力。我关注社会和环境问题，制作各种类型的视频，特别擅长使用动态图形和定格动画制作具有深远影响的讲解型视频。
在学习电影、英语文学和新闻学期间，我积累了在瑞士各地广播、电视和印刷媒体工作的经验。在为洛迦诺电影节的影像与音效团队工作后，我于2018年加入瑞士资讯，负责制作本地及国际报道。
目前，瑞士人需通过身份证或护照来证明身份。此次提交公投的《电子身份联邦法》旨在引入这两类证件的数字版本。
早在2021年，首个电子身份证方案就被选民否决，主要原因在于当时的管理权将交由私营企业。这一次，政府提出的新版本则完全由国家负责、可自愿申请且完全免费。
瑞士海外公民委员会已于8月底通过一项支持e-ID的决议。第五瑞士(即侨居海外的瑞士人)议会认为，电子身份证将为旅外人士提供更便捷的行政服务渠道，并被视为推动电子投票与线上签名收集机制的关键基础。
不过，围绕该议题的辩论依旧激烈。一个由海盗党、青年人民党(右翼保守派)、联邦民主联盟(基督教右翼)以及部分反对新冠防疫措施的团体组成的委员会发起了公民复决。反对者担忧，电子身份证可能导致国家监控与侵犯隐私。
