瑞士资讯资金削减议案：议会联邦院说“不”

这时，联邦院议员即将开始对政府财政紧缩方案的审议。 Keystone / Peter Schneider

瑞士政府向议会提交了数十项紧缩措施以平衡联邦预算。其中一项措施是削减瑞士广播电视集团(SRG)包括瑞士资讯swissinfo.ch在内的国际服务经费。最终，联邦院以微弱优势否决了这项削减方案。

瑞士政府每年向瑞士广播电视集团的国际服务拨款1900万瑞郎。这笔资金用于支持瑞士资讯swissinfo.ch和tvsvizzera.it平台，以及该集团与TV5 Monde和3sat的合作。国际服务的核心则是瑞士资讯swissinfo.ch，也就是您现在正在阅读的网络平台。

12月17日，联邦议会联邦院(上院)就这笔款项的去留进行了表决。此前，政府委任的专家组将这笔款项列为联邦政府约60项潜在财政“节流”的措施之一。

如果专家组全部提案都能原封不动地在议会获得通过，那瑞士联邦每年可以节省24亿瑞郎的开支，后者将被用于支付养老金和扩充军队等用途。

瑞士法语区“联合阵线”

联邦院专门委员会曾建议该院维持取消瑞士资讯资金划拨的决定。然而，联邦院数位参议员在审议中对此表示反对。

他们的论点最终以微弱优势胜出：联邦院以22票对19票的结果否决了削减方案。取得这一结果，归功于瑞士法语区和意大利语区全部议员对广播电视集团国际服务的一致支持。

“我们在世界上的朋友并不多，因此不应该放弃一个能够阐释我们国情、文化、联邦制，以及最重要的-瑞士文化和语言多样性-的平台。”联邦院中间党成员Isabelle Chassot在为瑞士资讯辩护时说道。在她看来，如果削减瑞士资讯的资金，该平台可能不得不将如今的10种语言缩减到未来的4种。

“瑞士的形象宣传需要加强”

Isabelle Chassot提到，瑞士广播电视集团国际服务覆盖了210多个国家和地区的4.3亿个家庭。她同时重申了瑞士联邦的使命，即“加强瑞士海外人民与瑞士的联系，并在海外推广瑞士的形象”。

瑞士财政部长卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)：”我们对所有联邦资助的领域列出了清单。” Keystone / Peter Schneider

同时，其他联邦院议员强调了瑞士广播电视和TV5 Monde、3sat频道以及tvsvizzera.it平台合作的重要性。“因为有了TV5 Monde，我们才能向世界展示自己。”社会民主党议员Pierre-Yves Maillard说道。

Maillard还表示：“瑞士的国际形象需要提升，而法语世界是实现这一目标的一个途径。”他认为，考虑到这一使命的重要性，其成本可谓很小。

在联邦院的审议中，财政部长卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)为政府的这项预算纾困方案进行了辩护，但未获成功。她解释说，瑞士广播电视集团国际服务的资金一半来自集团本身，一半来自联邦政府。如果联邦政府撤资，该服务仍将有一部分资金剩余。此外，如今获取瑞士信息比过去要容易得多。

17’000个支持瑞士资讯的签名

“我当然理解希望维持这项拨款的想法，但我们对所有可能撤销的政府资助项目列了清单，”卡琳·凯勒-苏特解释说，“削减这笔拨款完全可行”。

联邦院专门委员会报告员也提出类似的论点。“如今，世界各地的人们都能获取信息，是时候摒弃(媒体国际服务)这种历史旧物了-虽说这会很疼。”保守右翼人民党议员Jakob Stark在辩论开场中说道。

就在联邦院相关审议开始前的几个小时，瑞士媒体及工会SSM的代表向联邦国务秘书处提交了一份请愿书，呼吁挽救瑞士广播电视集团的国际服务。

联邦院中间党议员Elisabeth Schneider-Schneider在请愿签名递交活动上致辞。 swissinfo

在不到三个月的时间里，这份请愿书就收集到了超过17’000个瑞士资讯swissinfo.ch支持者的签名。支持者包括海外瑞士人组织、瑞士海外侨民咨询合作社Soliswiss、海外瑞士学校伞状组织Educationsuisse和一些媒体协会。

瑞士政府的财政紧缩方案预计将于明年议会春季例会期间提交国民院(下院)审议。

(编辑：Mark Livingston，编译自德语：郭倢/xy)

