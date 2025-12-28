2026年瑞士政治展望：瑞欧关系关键年

2026年，瑞士与欧盟的关系将发生决定性进展。 Keystone

即将到来的这一年注定将在瑞士政治史上留下深刻印记。它对于瑞士与欧洲邻国关系的未来发展具有决定性意义。与此同时，2026年将为瑞士公民们呈现一场异常密集的全民投票“盛宴”。

2026年将成为瑞士与欧盟关系的关键之年。瑞士与欧洲议会将分别对一系列新的协定方案进行表决，以稳定和发展双边关系。

该议题今年已主导政治舞台：问询阶段已于2015年10月结束，各政党、协会及各州得以明确自身立场。经过分析，瑞士联邦委员会计划对部分条款进行调整，预计将于明年3月向议会提交相关讯息。

联邦两院将从明年春季开始展开辩论。讨论势必非常激烈，很可能会贯穿多个议会会期。目前仅有瑞士人民党(UDC/右翼保守派)坚决反对这份被称为”第三套双边协议”(Bilatérales III)的方案。

其他政治阵营虽表示支持，但均附带不同的保留意见。社会党(PS/左翼)要求为工会代表提供免遭解雇的保障。中间党(le Centre)提出了与移民相关的诉求。自由民主党(PLR/右翼)则批评协议中对欧盟法律的动态采纳。农业界则决心为维护自身在食品领域的自主权而战。

相关进程不会止步于伯尔尼。该系列协议还需获得欧盟理事会批准，并于秋季交由欧洲议会表决。在布鲁塞尔，各政治团体已在瑞士关系报告员克里斯托夫·格吕德勒(Christophe Grudler)的主持下，开始分析这份长达1800页的协议文本。”虽然存在一些批评意见，但目前议会多数议员都期待与瑞士建立良好而持久的关系，”他透露道。

对于瑞士人民党来说，长戟象征着与反对瑞欧协议的斗争。 Keystone / Christian Beutler

复决之战

若该条约获得瑞士联邦及欧盟层面的民选代表的批准，最后阶段将最为棘手：说服瑞士民众。全民公投计划于2027年10月联邦大选前举行。但2026年将先迎来另一场争议：投票形式之争。

联邦委员会希望将这套协定方案作为公民复决(référendum facultatif)提交，这意味着只需获得全国选民的多数支持便可通过。然而瑞士人民党正竭力争取将其纳入强制复决(référendum obligatoire)，这样一来，议案要想通过，除了要获得选民多数之外，还须取得多数州的支持。该党的这一主张显然是想给协定的通过增加阻力。

议会将必须作出裁决。但上述投票形式问题也将通过”指南针动议”(Boussole)接受全民表决。这项由三位亿万富豪企业家发起的动议，要求所有与布鲁塞尔达成的协议都必须获得双重多数支持。

另外，还有一项可能于6月交付全民公投的动议，可能对瑞欧新条约的达成构成威胁：即瑞士人民党提出的”不要增长到1000万”(Pas de Suisse à 10 millions)动议。该提案要求严格控制移民，并规定一旦瑞士人口超过950万就必须启动限制措施。

若该动议获得通过，瑞士将不得不重新审视人员自由流动原则，这可能因”断头条款”(clause guillotine)导致其他双边协议被同步终止。在此背景下，欧盟或将放弃推动新协定方案的最终敲定。

一连串的全民投票

这两项涉欧议题并非今年唯一将交付全民公投的提案。近期已有近二十项动议完成联署，可能在不久的将来进入全民公投程序。

第一次全民公投的星期日将为全年定下基调：3月8日将进行四项议题表决。其中民众将对”200瑞郎足够了！”这一动议进行投票。这项由瑞士人民党、瑞士中小企业联盟(usam)以及自由民主党青年团(Jeunes PLR)发起的提案，主张将广播电视接收费从每年335瑞郎降至200瑞郎，并免除所有企业的缴费义务。相关收入用于资助瑞士广播电视集团(SSR)的广播与电视节目制作，瑞士资讯swissinfo.ch也是该集团的组成部分。

同日，公民们还将就引入个人所得税制进行投票，该制度旨在纠正所谓的”婚姻惩罚税”。另有两大议题提上议程：一项动议要求将保障现金流通写入宪法，以确保现金在瑞士持续流通；还有一项动议要求设立气候基金。

后续的全民公投日也将同样内容丰富。其中备受期待的提案包括”中立性动议”，由与瑞士人民党关系密切的团体及”Pro Suisse”组织推动。该动议旨在排除瑞士加入任何军事或防御联盟的可能性，除非遭受直接攻击，并将瑞士参与国际制裁的范围限制为仅执行联合国决定的制裁。

寻找新的贸易伙伴

在瑞士，外交政策层面的忧虑通常与欧盟相关联，这个近邻被瑞士人视为一股压倒性的力量。然而，近年来给瑞士带来最大的国家屈辱的，却是华盛顿：美国对瑞士出口商品征收39%的关税，造成了真正的震动。

这不仅因为美国是仅次于欧盟的瑞士第二大出口市场，更关键的是这种”关税命令”所带来的感受：这被视为一种毫不掩饰的强权展示，意在从瑞士榨取最大限度的金融资源——而且偏偏选在瑞士国庆日当天宣布。

瑞士可供反制的筹码有限，但已确立明确目标：强化多元化战略，计划通过与全球各国缔结贸易协定来降低依赖。在短期内，瑞士已签署或正在筹备多项新协议。这种快节奏是由其他国家推动的，因为大多数国家采取着相同策略：减少对被视为反复无常的美国的依赖。

>> 美国关税对瑞士造成强烈冲击，为主张进一步靠拢欧盟的人士提供了有力论据：

瑞士第三次担任欧安组织轮值主席国

接手一个陷入瘫痪的组织的主席之位，并不是一个令人羡慕的差事——尤其是当这个角色还需要经多番游说才有人接手时。瑞士第三次(继1996年和2014年后)出任欧洲安全与合作组织(OSCE)轮值主席国，主要原因是没有其他国家能够获得普遍共识。

欧安组织覆盖整个北半球，拥有57个成员国和十余个合作伙伴国。该组织预算为1.38亿瑞郎，与其他多边机构相比仍属低成本。然而，要在预算上达成一致正变得越来越困难。美国威胁称，如果该组织不专注于其”核心任务”，将削减其资金贡献。

正如俄罗斯驻伯尔尼大使馆所言，对瑞士候选资格的”支持”应被理解为某种”预付款式的姿态”——瑞士的成功与否将取决于其作为公正调解方的可信度。这是一种外交辞令，意味着俄方并未作出任何具体承诺。实际上，俄罗斯的”支持”仅限于未动用否决权。

尽管如此，瑞士预计仍能在外交和政治层面从此轮值主席国身份中获益。欧安组织是欧洲、俄罗斯和美国能同桌共议的唯一平台。若未来俄罗斯与乌克兰达成的任何和平协议涉及欧安组织，那将是对担任主席的瑞士外交部长伊尼亚齐奥·卡西斯(Ignazio Cassis)来说，最理想的情形。

>> 欧安组织前秘书长托马斯·格雷明格(Thomas Greminger)撰文指出，瑞士必须为各种截然不同的局面做好准备：

(编辑：Samuel Jaberg，编译自法语：樊桦/gj)

