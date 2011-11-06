瑞士比尔市的"费德勒街"

此内容发布于2011年11月6日 下午9:03 最后更新 - 2011年11月6日 -21:03

瑞士比尔市的将拥有“费德勒街” (Keystone)

罗杰·费德勒将在瑞士双语小城比尔(Biel/Bienne)拥有以自己名字命名的一条街道。希望这一殊荣能为天王的网球事业助上一臂之力。

作为在有生之年拥有自己专辑邮票的瑞士第一人，费德勒在不久的将来又将获得另一项殊荣：比尔市政府获得费德勒父亲兼经济人的许可，将把市内的一条街道命名为“罗杰·费德勒街”。

就此讯息，比尔市市长Erich Fehr说到，这件事情并不是轻而易举就促成的，费德勒周边的工作人员，特别是经济人Tony Godsick非常注意“费德勒”专用名称的使用权问题。

除了比尔市真诚的愿望及不懈地努力之外，比尔市终获费德勒街道命名权的另一个原因是：瑞士网球联合会(Swiss Tennis)就坐落在比尔市。费德勒在青少年时，曾在这里接受过网球训练。 比尔市市长Erich Fehr也强调：“我们此举绝无经济目的。”

未来的“罗杰·费德勒街”将连接起比尔市内的索洛图恩街(la Route de Soleure)和瑞士网球联合会大楼以及比尔体育场。街道命名仪式的具体日期尚未确定。

另外，在于11月6日结束的2011瑞士巴塞尔室内网球公开赛决赛中，菲德勒在自己的家乡以6:3、6:1战胜爆冷淘汰德约克维奇的日本新星锦织圭，第5次夺得该赛事冠军。这是菲德勒本赛季的第二个冠军，也是菲德勒职业生涯中的第68个ATP冠军头衔。

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