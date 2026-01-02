2026年瑞士艺术展望：金钱的话语权

去年10月，巴塞尔艺术展巴黎展会在大皇宫(Grand Palais)开幕。法国首都成为全球顶级艺术展中最为尊贵的举办地，但资金与光彩却正涌向阿拉伯海湾地区。 Keystone/AP

从创纪录的遗产继承到海湾地区的权力博弈，2026年注定是金钱在文化领域话语权空前高涨的一年。此外，也请关注我们精选的瑞士展览以及瑞士电影界的未来动向。

19 分钟

八位数乃至更高金额的遗产继承持续增加。经济领域的决策者们争论该如何对其征税或是否应当征税。但可以肯定的是，遗产继承为艺术市场创造了蓬勃发展的环境。

瑞银集团的研究指出，超级富豪正把创纪录规模的财富传给子女、孙辈和配偶。他们将以数十亿美元计的资产进行代际转移。预计美国将成为最大的遗产来源国，其次是印度、法国、德国和瑞士。据该行测算，仅瑞士在未来15年就将传承2060亿美元(约合人民币14’480亿元)财富。

瑞银的另一项研究《2025年巴塞尔艺术展与瑞银全球收藏调查》聚焦高净值人群(HNWI)，分析其在不同地区和世代间的收藏偏好及消费模式。

研究指出了两大趋势：高净值收藏家平均将20%的财富用于艺术品配置，较2024年的15%明显上升；资产超过5000万美元的高净值人群平均配置比例更高，达到28%。Z世代收藏家(1990年代末至2000年代初出生)也呈现出高于平均的艺术品配置比例，达26%。

另一趋势是，84%的受访高净值人士曾继承艺术品，这些继承品占其全部收藏的近30%。近90%继承艺术品的Z世代收藏家选择继续持有。作者认为，这体现了延续家族传统与扩充藏品的倾向；不过，由于过去两年市场有小幅下行趋势，不少人也可能在等待更有利的出售时机。

一位观展人在巴塞尔艺术展迈阿密海滩展会，凝视着艺术家Beeple的装置作品《普通动物》，其中出现了一个酷似埃隆·马斯克(Elon Musk)的机器人。 Keystone/AP

时运无常

一年前，在唐纳德·特朗普(Donald Trump)就任美国总统之前，作为年度最后一场大型艺术展、通常被视为艺术市场晴雨表的巴塞尔艺术展迈阿密海滩展会，现场弥漫着一种“谨慎乐观”的氛围。

鉴于关税战和美国政策的不确定性，今年行业媒体反复使用“谨慎乐观”这一表述。然而，回望去年12月迈阿密海滩展会蓝筹艺术品的后期销售表现，再结合10月巴塞尔艺术展巴黎展会与弗里兹伦敦艺术博览会呈现的市场趋势，以及2025年下半年拍卖市场的回暖，如今舆论的侧重点已更偏向于“乐观”，而非“谨慎”。

超级富豪重新燃起购买热情，而且购买对象不仅限于艺术品。佳士得(Christie’s)、苏富比(Sotheby’s)等大型拍卖行加码布局奢侈品业务，以抵消艺术品市场过去的下行趋势，此举成效显著。佳士得日内瓦珠宝拍卖会在5月成交额逾7200万美元，11月达6000万美元，12月更在伦敦以创纪录的2290万英镑(约合人民币214,915万元)售出一枚法贝热彩蛋。

在日内瓦佳士得预展上，一名工作人员展示了重达9.51克拉的梅隆蓝钻，这是一颗艳彩蓝梨形切割钻石，最终以2560万美元成交。不过这颗钻石在2014年曾以3260万美元成交价创下拍卖纪录。 Keystone / Martial Trezzini

地理格局变迁

然而，艺术界的中心舞台正在向阿拉伯海湾地区转移。标志性事件之一是该地区成为全球顶级艺术博览会巴塞尔艺术展与弗里兹艺术博览会最新的地缘政治角力舞台。

巴塞尔艺术展卡塔尔展会将于明年2月首度亮相，而弗里兹艺术博览会计划于明年11月在阿布扎比开设展馆。苏富比拍卖行刚于今年11月在阿布扎比举办首届年度藏家周(Collectors’ Week)。这家由英国创立并在纽约运营的跨国拍卖行，其股权中包含阿布扎比主权财富基金的少数持股。

阿布扎比不仅拥有卢浮宫的特许分馆，近期更接连新开两座本土大型博物馆，分别是扎耶德国家博物馆与自然历史博物馆。

与此同时，《艺术评论》(Art Review)年度百大艺术界最具影响力人物榜单中，有两位来自该地区的艺术领袖跻身前十。

卡塔尔现任埃米尔的妹妹、卡塔尔博物馆主席谢哈·玛雅莎·宾特·哈马德·本·哈利法·阿勒萨尼(Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani)管理着全国十余家文化机构及遗产地，她的排名从去年的第21位跃升至第2位。紧随其后的是策展人谢赫·胡尔·卡西米(Sheikha Hoor Al Qasimi)，她是沙迦酋长最小的女儿，也是沙迦艺术基金会主席。去年胡尔·卡西米位列榜首。

沙迦是阿联酋七个酋长国之一，自1993年以来便举办该地区历史最悠久的艺术双年展。沙特阿拉伯和迪拜也不断有新画廊成立。海湾地区不仅吸引中东精英，也逐渐成为亚洲、非洲及西方高净值群体的文化目的地。在税收与关税环境相对宽松的背景下，未来数年海湾地区在艺术市场中的影响力必将持续扩大。

威尼斯双年展：延续柯尤的策展理念

然而，欧洲这片古老大陆并未完全失去其光彩与关注度。备受期待的第61届威尼斯双年展将于5月初揭幕。瑞士籍喀麦隆裔策展人柯尤·科沃(Koyo Kouoh)出任艺术总监的消息，在艺术界引发热烈反响。科沃无疑是近几十年来最具影响力的艺术推动者之一。

她于今年5月骤然离世，享年58岁，留下一个无法替代的空缺。然而，临时策展团队誓言“将遵循科沃构思与定义的项目方向，致力于保存、深化并传播她的理念及其毕生追求的艺术事业。”

今年威尼斯双年展瑞士馆选择一个具有泛欧洲创作视野的瑞士艺术团体，以装置作品《共同生活的未竟事业》(“The Unfinished Business of Living Together”)代表瑞士参展。策展人吉安马里亚·安德里塔(Gianmaria Andreetta，卢加诺/柏林)、卢卡·比勒(Luca Beeler，苏黎世)与艺术家妮娜·韦克福德(Nina Wakeford，伦敦)提出概念构思，由整个团队进一步发展完善，团队成员包括米里亚姆·劳拉·莱昂纳迪(Miriam Laura Leonardi，苏黎世)、尤尔·托马塔拉(Yul Tomatala，日内瓦)以及石质联盟集体(Lithic Alliance，苏黎世/布鲁塞尔)。

该项目以1978年瑞士电视辩论节目《电视竞技场》(Telearena)中探讨性取向的特别节目为基础，旨在“审视宽容与归属的条件与可能性，以及社会分裂的不同形式”。鉴于项目信息极为有限，目前仅能推测其汇聚了瑞士各语言区域的多重声音，有望营造出令人振奋的复调交响。

相关内容

相关内容 文化 “艺术生于裂缝，而匿于光鲜” 此内容发布于 柯尤·科沃对获得梅拉·奥本海姆奖感到十分不可思议。一方面是因为她不在乎是否获奖，另一方面这位瑞士籍喀麦隆裔策展人表示，虽然她的艺术作品主题 —— 后殖民主义、非洲侨民、身份政治等在许多国家都收获了赞誉，… 更多阅览 “艺术生于裂缝，而匿于光鲜”

视觉与感官的盛宴

2026年瑞士各大博物馆还将推出多场令人惊叹的展览。以下为精选预告。

苏黎世美术馆：在二月之前，苏黎世美术馆将聚焦两位杰出女性艺术家:

莉吉亚·克拉克(Lygia Clark)于1959年里约热内卢首届新具体艺术展中，在其作品《统一体》前留影。 © Associação Cultural O Mundo de Lygia Clark/Sérgio Zalis

这位巴西艺术家的职业生涯起步阶段深受瑞士艺术家马克斯·比尔(Max Bill)主导的具体艺术运动影响，但她很快便超越了比尔、具体主义，乃至艺术本身的核心范式…

爱丽丝·贝利(Alice Bailly)：《日内瓦港湾或海鸥飞翔》(1915年) Musée Cantonal Des Beaux-Arts De Lausanne, Nora Rupp

玛丽亚·拉斯尼格(Maria Lassnig)：《颜料流动=生命流动》(1996年)。 © Maria Lassnig Stiftung / 2025, ProLitteris, Zurich

…日内瓦艺术家爱丽丝·贝利是瑞士现代主义女性先驱之一。与许多同时代的女性艺术家相似，她的生平与创作数十年间始终被男性同行的名声与荣耀所掩盖。

明年10月份，苏黎世美术馆还将并置展出奥地利艺术家玛丽亚·拉斯尼格与挪威艺术巨匠爱德华·蒙克(Edvard Munch)的作品。蒙克在瑞士美术馆的藏品规模仅次于挪威本土。策展人表示，这两位艺术家在生前从未有过交集，将其作品大胆并置，“为解读其艺术提供了全新视角”。

至于埃米尔·布尔勒藏品(英、德)展区，自3月20日起，新展品将与专注来源研究的展区同时呈现——后者专门展示那些疑似通过胁迫手段从犹太藏家手中获取的艺术品。苏黎世美术馆同时宣布，这些藏品的全新展示方式预计于2027年初对外开放。

海伦·弗兰肯特勒：《会移动的蓝》(1973年) © 2025 Helen Frankenthaler Foundation, Inc. / ProLitteris, Zurich

巴塞尔美术馆：继2020年伯尔尼举办李·克拉斯纳(Lee Krasner)的大型回顾展后，巴塞尔将于4月至8月迎来克拉斯纳的同时代艺术家海伦·弗兰肯瑟勒(Helen Frankenthaler)的回顾展。弗兰肯瑟勒是美国战后最重要的抽象派艺术家之一。弗兰肯瑟勒回顾展结束后，美术馆将举行罗伊·利希滕斯坦(Roy Lichtenstein)的版画大展，呈现其职业生涯各阶段的作品。明年3月，美术馆还将推出《最早的同性恋者(1869-1939)》特展，聚焦同性恋倾向与性别多样性在艺术中的早期显现。

罗伯托·蒙特内格罗(Roberto Montenegro，墨西哥)：《古董商肖像或丘丘·雷耶斯肖像与自画像》(1926年)，归属特展《最早的同性恋者》。 Colección Pérez Simón

日内瓦艺术与历史博物馆(MAH Genève)正在举办《她们：当代澳大利亚原住民女性艺术家》特展，展期持续至明年4月。精选作品以独特的艺术语言重新诠释澳大利亚悠久的精神传统与文化遗产。

艾米莉·卡姆·克恩瓦拉(Emily Kam Kngwarray)在澳大利亚中部乌托邦地区创作的《大地创世I》(1994年)。 Tate

奥托邦·恩坎加(Otobong Nkanga)在洛桑州立美术馆：这位定居布鲁塞尔的尼日利亚艺术家是后殖民非洲艺术家世代中最具代表性的人物之一。本次与巴黎现代艺术博物馆联合策划的回顾展将于4月至8月期间展出。

奥托邦·恩坎加在阿姆斯特丹市立博物馆表演作品《微光：碎片》时的场景(2014年)。 Photo: Ernst van Deursen

最后，伯尔尼保罗·克利中心2026年重磅展览：巴西景观设计师罗伯托·布尔勒·马克斯(Roberto Burle Marx)个展。他为巴西首都巴西利亚的未来主义设计注入了有机的艺术气息，其丰富作品将在展览中呈现。

罗伯托·布尔勒·马克斯：《里约热内卢教育卫生部屋顶花园规划》(无日期)；水粉纸本。 Copyright: Jaime Acioli

另有一场德国艺术家库尔特·施维特斯(Kurt Schwitters)的回顾展。施维特斯的创作横跨二十世纪上半叶的诸多艺术流派，涵盖达达主义、构成主义、超现实主义、诗歌、声音艺术、绘画、雕塑、平面设计、排版与装置艺术等多种媒介。

库尔特·施维特斯：《春之门》(1938年)。油彩、木材、石膏、金属、鞋跟、纸板与皮革拼贴于木板。 Courtesy Galerie Gmurzynska

2025-2026年瑞士艺术展上的中国面孔 中国当代艺术家曹斐(Cao Fei) 将于2026年在巴塞尔艺术博物馆(Kunstmuseum Basel)举办她在瑞士的首个个人大型展览《通向不远未来的见证》(Testimonies to the Near Future)，展期从5月30日持续至11月10日。作为一位以探讨社会技术变迁对人类生活影响而闻名的艺术家，曹斐的装置、视频和虚拟现实作品融合现实与数字想象，展示她二十多年艺术实践的核心主题，这个展览将博物馆空间转化为一个身临其境的城市艺术场域，吸引国际观众深入体验她对全球化社会和未来思考的艺术表达。

另一位具有重要影响力的中国艺术家陈曦(Chen Xi)其作品《兔子的故事》(A Rabbit’s Tale) 于2025年10月16日至2026年1月25日在洛迦诺文化博物馆(MUSEC)举办个人回顾展，这是她在欧洲的首场重要个展。展览通过绘画、装置与隐喻叙事，回顾她三十余年对个体记忆、社会变迁以及身份认同的持续探索，作品中的象征性兔子形象贯穿展出内容，成为艺术家反思当代世界的诗意载体。

我们的电影精选

多部定于明年登陆影院及流媒体平台的瑞士影片，已在2025年巡回亮相各大国际电影节。

但要全面了解行业现状与创作氛围，还需等到一月底瑞士主要电影节——索洛图恩电影节开幕之后才能见分晓。

除角逐索洛图恩奖(Prix de Soleure)的竞赛单元外，本届影展还精心规划了多个特色展映单元。今年的“历史”单元将呈现九部由瑞士导演于1978至1992年在纽约创作的作品。这些影片的内容包罗万象，镜头捕捉了从巴斯奎特到布拉德·皮特的时代画面，包括《81街地下室》(Downtown 81)、《面容瘾》(Face Addict)、《约翰尼·苏德》(Johnny Suede)、《微声》(Little Noises)、《糖果山》(Candy Mountain)。其中部分作品可在瑞士本土平台filmo.ch观看。

影评人艾伦·马特利(Alan Mattli)(电影杂志《Filmbulletin》主编，瑞士资讯swissinfo.ch长期合作撰稿人)重点关注以下影片：托马斯·因巴赫(Thomas Imbach)的《裸露金钱》(Nacktgeld)；劳拉·卡扎多尔(Laura Cazador)与阿曼达·科尔特斯(Amanda Cortes)的《围炉而坐》(Autour du feu)；斯特凡·荣格(Stefan Jung)的《莉迪亚：疯人院笔记》(Lydia: Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus)；费利斯·泽诺尼(Felice Zenoni)的《纳玛斯泰·塞利斯贝格》(Namaste Seelisberg)；以及埃德温·比勒(Edwin Beeler)的《教堂尖顶上的男人》(Der Mann auf dem Kirchturm)。

>> 目前只有托马斯·因巴赫(Thomas Imbach)指导的《裸露金钱》发布了英文预告片：

外部内容

(编辑：Mark Livingston/ts，编译自英语：瑞士资讯中文部/gj)

阅读最长 讨论最多