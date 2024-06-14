瑞士五分之一的雇佣关系存在劳动法违规行为

一份政府报告指出，在一项针对瑞士雇员的调查中，大约五分之一的案例显示瑞士在薪酬及工作条件方面存在违规做法。瑞士雇主在雇佣外籍员工时还存在工资倾销行为。
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瑞士联邦经济事务秘书处(State Secretariat for Economic Affairs, SECO)于6月10日在伯尔尼发布的一份2023年年度报告中公布了以上调查结果。这份报告主要围绕促进人员自由流动及打击无证工作的辅助措施展开。
随着瑞士与欧盟达成的人员自由流动协议的推进，2004年，作为工签发放前提的预检政策被取消。瑞士开始采取辅助措施以避免劳动力市场开放可能带来的工资压力。
报告显示，在没有集体劳动协议(collective labour agreement, CLA)保护的行业，故意压低工资的被检企业占比高达21%。在签订了具有普遍约束力的劳动合同的行业中，23%的被检企业存在违规行为。
雇佣外籍员工的瑞士公司也在主管部门调查范围内。其中，11%的案例存在工资倾销。在4718起针对境外自雇服务供应商的检查中，6%涉嫌虚假自主就业。
相互协商程序成效显著
据瑞士联邦经济事务秘书处介绍，去年，共启动1628个针对削减正常工资、恶化工作条件行为的相互协商程序，其中共有81%的协商程序已顺利完成。瑞士企业完成比率为54%。
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根据联邦经济事务秘书处的数据，2023年间，执行机构对36’587家企业中的158’848人的薪水及工作条件进行了检查，涉及7%的瑞士雇主，26%的瑞士雇员及31%的自雇服务供应商。
4万余人接受了无证工作检查
联邦经济事务秘书处表示，收入未报税的无证工作检查共涉及13’644家企业及43’563名员工，主要集中在餐饮、贸易以及主要和辅助建筑行业。
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