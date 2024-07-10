瑞士应对过度旅游问题

瑞士旅游局计划优化游客流量的季节性和地域性分布。对于已经出现游客压力的地区，瑞旅局相信可以通过宣传活动解决问题。
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7月4日，瑞士旅游局局长马丁·尼德格尔(Martin Nydegger)在苏黎世举行的新闻发布会上强调：“瑞士并不存在普遍的过度旅游问题。”诸多因素可以解释这一现象。首先是一再走强的瑞郎；生活成本也为过度旅游设置了门槛；廉价航空线路屈指可数，此外，也缺少便宜的酒店。
酒店业的平均客房入住率仅为50%，远未达到饱和状态。当前的目标是增加旅客数量。不过，确实有些地区存在压力。
例如，据瑞士旅游目的地推广机构估计，瑞士“只有六到七个热门景点”存在旅游过度的情况，而热点地区会定期变化。尼德格尔表示：“我们会密切关注，并相应调整宣传活动策略。”
根据一项针对瑞士居民的调查，鉴于旅游给经济和基础设施建设带来的积极影响，人们对旅游业的接受度很高。不过，受访者也提到了该行业存在的五个问题，分别是：通货膨胀(10.4%)、污染和垃圾(9.7%)、交通问题(9.6%)、住宿稀缺(9.4%)以及对自然和环境的破坏(8.4%)。
开发新的增长点
瑞士旅游局的目标是平衡游客流量，特别是秋季等旅游淡季的宣传。网红和其他创作型博主也被动员起来，鼓励游客尝试小众路线，并向他们推广鲜为人知的景点。
例如，一项与中国记者和博主合作的项目正在推进。该项目主要推广在达沃斯-克洛斯特斯地区(Davos Klosters)徒步旅行和电动自行车骑行活动。今年9月，组织方将在萨斯费(Saas-Fee)为博主们开设培训课程，随后还会带他们游览瑞士和列支敦士登。活动方相信，这次活动“将具有独特的吸引力”。
瓦勒德特拉韦尔旅游目的地协会(Destination Val-de-Travers association)协调员Laure von Wyss坦言：“做旅游的人不关心过度旅游问题。”她所在的地区在新冠疫情期间突然走红，现在的当务之急是迅速应对前所未有的大批游客，包括寻找可以代替汽车或公交车前往马蹄谷(Creux du Van)的方式。
我们鼓励旅客步行或者骑车前往目的地。诺伊拉伊格(Noiraigue)火车站就有电动自行车租车服务。她补充说：“我们将长期致力于减少旅行业给这个标志性景点带来的不利影响。”
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