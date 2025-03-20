瑞士媒体：“制造天下大乱”-特朗普的做法让人想起毛泽东的文化大革命

特朗普的“政治闪电战”历史上早有先例，即毛泽东的文化大革命。 KEYSTONE

尽管特朗普和毛泽东两人的”地理位置、意识形态以及发型几乎没有共同之处“，但他们都是”动荡的煽动者“；德国联邦情报局早在2020年-即新冠疫情初期-就将病毒来自实验室的情况视为可能；达赖喇嘛称，他的传人将来自中国以外的地方，这一说法引起了轩然大波。

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瑞士资讯swissinfo.ch

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。我们为你总结摘要了瑞士媒体关于中国的报道文章，让你从另一个角度了解在中国发生的事件、新闻和热门话题，解读瑞士的见解与观点。

下面是主要内容摘要：

“制造天下大乱”-特朗普的做法让人想起毛泽东的文化大革命

瑞士权威德语日报《新苏黎世报》(NZZ)于3月12日发布了亚洲协会瑞士分会美中关系中心负责人Orville Schell撰写的特邀评论员文章《“制造天下大乱”-特朗普的做法让人想起毛泽东的文化大革命》。文章写道，尽管特朗普和毛泽东两人的”地理位置、意识形态以及发型几乎没有共同之处“，但他们都是”动荡的煽动者“。

特朗普在第二个任期的头十天里签署了五十多项行政命令，用无休止的粗暴指令让盟友感到不安。文章指出，这样的“政治闪电战”历史上早有先例，即毛泽东的文化大革命。

“特朗普总统上任时目标明确：制造混乱。他将继续这样做下去。” 美国参议院共和党多数党领袖约翰·巴拉索(John Barrasso)

据文章分析，毛泽东“嗜乱性格”植根于他与父亲的关系，其父“管教严格，脾气暴躁”，毛的童年经历让他学会了“通过公开反抗来捍卫自己的权利”。他的反抗政策也成为“中国几十年混乱局面的催化剂“。而特朗普也有一位“暴虐”的父亲，“他曾多次对儿子们说，只有‘杀手’才能成为成功的‘国王’”。

1966年，毛泽东之所以发动无产阶级文化大革命，是为了回应党内人士对他专制主义的抵制。许多中共领导人被免职、批判，改造，甚至是关押或杀害。毛泽东深信，他的讨伐是正义的，而他的讨伐对象恰好对应了如今特朗普口中的“深层政府”。

“特朗普领导下的美国政府同样肆无忌惮地制造混乱。”在埃隆·马斯(Elon Musk)推行的美国政府重组中，“有些人被砍掉了脑袋”。Orville Schell写道，“尽管有着明显的不同，但马斯克还是让人想起了被毛泽东亲自任命为清华大学红卫兵领袖的蒯大富。在天安门广场，红卫兵们高呼反对刘邓的口号，试图围攻权力中心中南海–这与特朗普的拥趸2021年冲击国会大厦的做法如出一辙。”

《新苏黎世报》文章结尾写道：“特朗普可能没有毛泽东作为作家和理论家的技巧，但他拥有同样的动物本能，那就是迷惑对手，并通过难以预测以至于疯狂的方式来维护自己的权威。”(NZZ/德)

德国联邦情报局早在2020年就将病毒来自实验室的情况视为可能。 Chinatopix

新冠病毒是实验室事故还是人畜共患病-只有中国能给出答案

瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)3月12日报道，关于冠状病毒起源的争论再次提上日程。病毒是从实验室中释放出来的，还是在市场上从动物传染给了人类？德国联邦情报局早在2020年-即新冠疫情初期-就将病毒来自实验室的情况视为可能。

德国专家-包括夏里特大学的克里斯蒂安·德罗斯滕(Christian Drosten)-自去年冬天以来一直在分析研究结果，但评估结果尚未公布。今年1月，美国中央情报局宣布，他们认为新冠病毒(SARS-CoV-2)是因为实验室事故暴发的。

不确定性在社会上造成分裂形势。即使在疫情爆发五年之后，关于疫情起源的问题仍然没有确切的答案。正是这种不确定性造成了社会上谣言的传播和对科学家和政治家的质疑。

现在只有中国的研究人员和政府部门才能给出明确答案。中国必须允许独立专家调查冠状病毒是否存在于武汉的一个实验室；该实验室的员工是否在某次事故中感染了冠状病毒；以及武汉实验室中是否曾经改造过一种与新冠病毒密切相关的病毒，从而产生了致命的大流行病毒。

目前，中国以外的任何人都无法说明武汉仍有或曾经有过哪些数据和样本。我们现在仍然只能根据证据和以往大流行病的类比来推测其中一种假设的可能性，中国的这种封锁行为是不可接受的。(NZZ外部链接/德)

中国政府希望在确定达赖喇嘛的继承人问题上拥有发言权。 KEYSTONE

达赖喇嘛的传人声明引起轰动

瑞士公共服务广播机构瑞士德语广播电视SRF于3月14日报道，第十四世达赖喇嘛丹增嘉措在其新出版的《无声者的声音》一书中写道，他的传人将来自中国以外的地方。这一言论引起了轩然大波。瑞士电视台SRF宗教栏目编辑莱亚·伯格(Léa Burger)认为，达赖喇嘛的这一表态有可能加剧西藏与中国之间的冲突。中国方面表现出的愤怒也证实了这一点。

达赖喇嘛在书中表示，他的继承人将出生在一个“自由的国家”和中国以外的地方。这是达赖喇嘛首次透露有关其传人的具体信息。

“他可能是想尽可能地让确定传人这件事不受中国的影响。” 莱亚·伯格(Léa Burger)，瑞士电视台宗教栏目编辑

迄今为止，达赖喇嘛已经提到过各种有关他传人的可能性，但都比较含糊其辞。例如，他说也可以考虑女性接班人的可能性。这很不寻常，因为通常情况下都是选择男孩或男人作为传人。他还说，第十五世达赖喇嘛也可以由民众投票选举产生，这也不寻常，因为传统上是由僧侣主持选举过程。现任达赖喇嘛还曾表示，达赖喇嘛的世系可能会随着他的去世而终结。

中国政府希望在确定达赖喇嘛的继承人问题上拥有发言权，因为达赖喇嘛是藏人的身份象征。中国可以利用他进一步对西藏文化生活予以控制。

达赖喇嘛的选举是一个非常复杂的过程，藏传佛教僧侣要根据对一些特殊的符号和物品进行分析，并举行相关仪式，来寻找新传人的信号。现任达赖喇嘛曾是一个农家的儿子，两岁时被发现是十三世达赖喇嘛的转世。达赖喇嘛被认为是所谓的菩萨，因此是开悟者，会再次来到人间，陪伴人们走上佛教所信奉的开悟之路。

早在2011年，达赖喇嘛就将他在政治上的权力交给了位于印度的民选流亡政府。但是，作为西藏的精神领袖，达赖喇嘛仍然发挥着重要作用。作为一个领袖人物，他还将生活在世界各地的非宗教藏族人，组织了起来。比如瑞士就有大约8000名藏族侨民。

现任达赖喇嘛还能回到西藏吗？伯格估计说：“机会非常渺茫。他的高龄是一个原因。此外，与中国的冲突依然存在。”(SRF/德)

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