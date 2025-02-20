瑞士媒体：这些国家为何封杀DeepSeek?

“在中国，当政府要求访问用户数据时，公司有法律义务提供这些数据。” KEYSTONE

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。一些国家的政府限制使用DeepSeek；2024年中国的结婚人数降至历史最低点。特朗普建议：美俄中三国都应将军事预算削减一半。

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瑞士资讯swissinfo.ch中文部

DeepSeek刚一推出，一些国家的政府就以威胁国家安全或可能泄露敏感信息为由，开始限制其使用；2024年中国的结婚人数降至历史最低点。经济不确定性、高昂的彩礼和价值观的改变让许多中国青年人对婚姻犹豫不决。特朗普表示，他可以想象就核裁军问题与普京和习近平举行三方会谈。他建议：三国都应将军事预算削减一半。

下面是主要内容摘要：

这些国家为何封杀DeepSeek?

瑞士法语区重要网络报纸《晨报》(Le Matin.ch)于2月17日发布文章《这些国家为何禁用DeepSeek?》，对中国初创企业DeepSeek新近推出的同名人工智能模型给世界各国人工智能监管所带来的挑战。

这款将世界“人工智能领域重新洗牌”的对话机器人刚一推出，一些国家的政府就以威胁国家安全或可能泄露敏感信息为由，开始限制其使用。意大利是第一个禁止DeepSeek处理本国用户数据的国家。台湾政府也紧随其后以“国家信息安全”为由，禁止其公务员和关键基础设施使用DeepSeek。几天后，澳大利亚也效仿了这一做法。另外在韩国，数个部委已经禁止在办公电脑上访问 DeepSeek。同样在美国，议员也提出了一项法案，旨在以网络安全为由禁止在政府设备上使用DeepSeek。

“没有一家大型科技公司在政治上是中立的。“ Vladimir Tikhonov，奥斯陆大学韩国研究教授

韩国顺天乡大学数据安全专家Youm Heung-youl提到：“在中国，当政府要求访问用户数据时，公司有法律义务提供这些数据。”《晨报》也着重指出，根据DeepSeek的隐私政策，其公司可以收集“击键”信息，即用户与键盘通过按键进行的所有交互信息。

“(Deepseek的推出)是在特朗普时代到来之前就已精心策划的举动，我们应该关注DeepSeek的第二波和第三波来袭。” Park Seung-chan，韩国龙仁大学中国经济学教授朴承灿

中国政府则宣称“绝不会要求公司或个人非法收集或存储数据”，并指责某些国家最近实施的Deepseek限制措施是 “将经济、商业和技术问题政治化”的做法。

DeepSeek称，其聊天机器人使用的是获准向中国出口的H800芯片。如若是真，这意味着即使没有最新的半导体，DeepSeek也可以依靠软件优势得以继续发展-“这足以颠覆韩国和台湾处于领先地位的半导体产业。”《晨报》写到。(Le Matin外部链接/法)

2024年，中国的结婚人数降至历史最低点。 KEYSTONE

中国结婚人数急剧下降

瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)就中国目前的结婚数字下降问题进行了报道：2024年，中国的结婚人数降至历史最低点。经济不确定性、高昂的彩礼和价值观的改变让许多中国青年对婚姻犹豫不决。去年，中国有610万对新人结婚，但与半个世纪前相比，这一数字仅略有增加，而中国人口却增加了约4.5亿。

经济不稳定使婚姻变得昂贵，特别是在农村地区，彩礼现象依然普遍。婚姻数量下降是长期趋势，自2013年以来，中国的结婚人数一直在下降，离婚人数却在增加。人口结构变化也是原因之一，自20世纪60年代以来，中国的出生率一直在下降，近年来死亡人数超过出生人数。适婚年龄的人越来越少。

价值观的改变也是重要原因。尽管大多数中国人仍然很保守，家庭观念很强，但随着教育水平提高和经济繁荣，越来越多的人选择晚婚晚育。一些人不愿进入婚姻和家庭生活的“仓鼠轮”，为房贷和育儿费用“奴役”自己。

中国政府希望结婚成家再次成为年轻人的理想生活目标，倡导“婚育文化”。地方政府组织单身男女见面会，推出国家婚介应用程序，并设定彩礼上限。然而，年轻人重视个人自由，不接受国家干涉私事。人口学家对这些措施能否产生持久影响表示怀疑，中国人口下降的趋势不可阻挡。(NZZ外部链接/德)

特朗普建议：美俄中三国都应将军事预算削减一半。 KEYSTONE

特朗普希望与中国和俄罗斯讨论核裁军问题

2月14日，瑞士公共服务广播机构瑞士德语广播电视SRF报道，美国总统唐纳德·特朗普希望与俄罗斯和中国就核裁军问题展开会谈。

特朗普在白宫表示，一旦全球政治局势平静下来，他可以想象就这个问题与弗拉基米尔·普京和习近平举行三方会谈。他建议：三国都应将军事预算削减一半。

他说，在军事和核武器上消耗如此之多的资金毫无意义，还不如将制造核武器的钱用来投资其他领域。

美国也没有理由制造新的核武器-美国已经有这么多核武器了。”现在我们的核武器就足以毁灭世界50次或100次了。然而我们还要制造新的核武器，如果继续制造核武器。‘无核化’就只能是个‘美丽’的辞藻了。”

特朗普还强调他与普京和习近平的关系都良好，他无所谓谁先主动迈出了第一步，关键是得出了什么结果。(SRF外部链接/德)

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