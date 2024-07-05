三家瑞士公司跻身全球最有价值百强企业

在全球估值最高的上市公司排名中，科技企业是无可争议的佼佼者。人工智能的蓬勃发展尤其推动了该行业的发展。不过，三家著名的瑞士企业也成功跻身全球百强。
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安永会计师事务所7月2日公布的分析报告显示，三家科技公司包揽了最具价值企业榜单前三名，分别是：位居榜首的微软、以及紧随其后的苹果公司和芯片制造商英伟达 (Nvidia)。调查截止日期为6月28日。
根据安永的估值，最有价值百强企业的总市值创下了42.3万亿美元(约合人民币308万亿元)的新纪录。全球百强中，26家企业来自科技领域，60家总部设在美国。
三家瑞士公司–雀巢集团、罗氏制药(Roche)和诺华药业(Novartis)进入了百强榜单，但排名都有下滑。雀巢从2024年初的第24位降至第36位，罗氏从之前的第43位下滑至第51位，诺华则保持了第53名的位置。
欧洲共有19家公司进入最有价值百强企业。丹麦诺和诺德制药集团(Novo Nordisk)位居第12名，德国软件供应商思爱普公司(SAP)排在第47位。排行榜中另外18家企业均来自亚洲。
科技行业生机勃勃，美国遥遥领先
安永瑞士地区执行合伙人Stefan Rösch-Rütsche指出：“欧洲和瑞士大多数最有价值企业都不在科技领域，所以没有享受到人工智能热潮推动下，股票市场追捧科技股带来的红利。”
这也进一步拉大了欧美之间的差距。总体来看，欧洲在全球股票市场上的重要性急剧下降—2007年全球金融危机之前，全球最具价值百强企业中曾有46家都来自欧洲。
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如果将排行榜扩大到全球500强，上榜的瑞士公司可达15家。除上述三家重量级企业外，其他上榜公司包括：ABB集团(排名第150 位)、瑞银集团(排名第169位)、奢侈品集团历峰集团(Richemont)(排名第174 位)、苏黎世保险公司(排名第219位)、水泥建筑材料生产商霍尔希姆公司(Holcim)(排名第365位)以及排名略靠后的香料香水生产商奇华顿(Givaudan)(排名第430位)。
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