贸易战阴影令全球股市压力重重

从2月4日起，美国将向邻国墨西哥和加拿大进口的商品征收25%的关税，对从加拿大进口的能源征收关税的比例为10%。同时，对中国进口的所有商品加收10%的关税。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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美国总统特朗普表示，征收关税是为了解决跨越美国北部和南部边境的毒品和移民非法流动问题，是“保护美国人”的必要措施。他敦促墨西哥、加拿大和中国采取更多措施遏制芬太尼的生产和出口外部链接，并呼吁加拿大和墨西哥采取行动，减少进入美国的非法移民。
美国对加拿大、墨西哥和中国征收惩罚性关税，包括瑞士在内的全球股市首当其冲。
关税引发了对贸易战及全球经济负面影响的恐惧。
IG外汇交易平台显示，领先的瑞士SMI指数预计下跌1.65%。德国DAX指数预计下跌 2.2%。美国股市也呈现进一步下跌趋势。亚洲证券交易所的指数值已经有所下降。
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2025年瑞士经济展望：风雨后能否再现繁荣？
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在即将到来的2025年，瑞士经济呈现三大亮点与挑战：稳健的增长前景、食品行业聚焦效率提升，以及制药行业的不确定性。这些趋势不仅关乎瑞士，也给全球经济，尤其是中国这样的经济体提供了有价值的借鉴。为此，瑞士资讯swissinfo.ch记者精选了2025年瑞士经济值得关注的发展动态。
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因此，交易商也担心瑞士证券交易所会出现获利回吐。经过年初以来的上涨，当地市场被认为已经超买，因此很容易出现回调。
1月份，SMI指数整体上涨8.6%，是去年同期(+4.2%)两倍多。
特朗普关税造成负担
1月31日，进口关税加码的消息一出，立刻在纽约股市引发动荡，一路飙涨的趋势戛然而止。本周伊始，下跌之势在远东市场继续发酵，日本日经指数下跌了近3%。在香港，恒生指数下滑超过1%。
瑞士SMI指数：Swiss SMI index, SMI是瑞士证券交易所的主要股票指数，代表瑞士股市的整体表现。
德国DAX指数是德国法兰克福证券交易所的主要股票指数，由德国市值最大、流动性最高的40家蓝筹公司组成，代表德国股市的整体表现。
日本日经指数(Japanese Nikkei Index)是东京证券交易所的主要股市指数，由225家日本最大、最具流动性的公司组成，被广泛视为日本股市和经济表现的代表。
恒生指数(Hang Seng Index)，香港证券市场的主要股市指数，由香港交易所上市的大型蓝筹股组成，被广泛视为衡量香港股市和中国经济表现的重要指标
作为投资人在不确定时期选择的避险货币，美元涨势明显。贸易战同时酝酿了对通货膨胀的担忧，这反过来又不利于美联储在未来12至18个月内继续降低利率。
周一(2月3日)上午，美元兑瑞郎汇率为0.9161，而上周五(1月31日)晚间汇率为0.9106。2月3日，欧元兑美元汇率为1.0238，而(1月31日)晚间汇率为1.0374。
对高利率的恐惧
当被问及是否会对欧盟进口商品采取相同关税措施时，美国总统唐纳德·特朗普表示：欧盟可能是下一个目标。瑞士商品中很大一部分供应欧洲，接下来的措施对瑞士产业也会造成影响。
加拿大：加拿大计划对价值 1’550亿美元的美国商品(包括各种消费品)征收25% 的反关税。
墨西哥：墨西哥总统辛鲍姆(Claudia Sheinbaum)宣布，将通过关税和其他反制措施，对美国总统特朗普向墨西哥征收关税进行报复，但并未具体说明预计针对哪些美国商品。
中国：中国外交部表示“强烈不满和坚决反对”。中国商务部称此举“严重违反”世界贸易组织规则，并表示将就美国的“错误做法”向世贸组织提起诉讼，还将采取反制措施“维护自身权益”。
英国经济研究机构凯投宏观(Capital Economics)评论道，特朗普的决定对本就一触即发的全球贸易战”再添一把柴”。从欧盟进口的商品很有可能在未来一到两个月受到影响，而普遍关税将于今年4月开始征收。高关税也会增加美国乃至全世界对通货通胀的忧虑。
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瑞士政府于1月30日提出了卵子捐献合法化的大纲。
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瑞士研究发现音乐可增强早产儿大脑连接
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音乐是人类通用的语言。或许正因为如此，它可以帮助早产儿改善认知缺陷。日内瓦大学医院(University Hospitals of Geneva，HUG)一项长达数年的研究表明，音乐能加强早产儿大脑某些区域的连接。目前，研究人员对这些受音乐影响的区域有了更清晰的了解。
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瑞士休闲娱乐活动价格飙升
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喜欢来瑞士滑雪度假的小伙伴注意了！在瑞士滑雪的快乐越来越贵。去年12月，瑞士人不得不为娱乐活动支付更多费用。度假公寓，套餐旅游和登山缆车的价格上涨尤其明显。
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提到买东西，排除品牌的影响力，最终让人下定决心的无非品质或价格。虽然瑞士长期以生产世界上最好的产品而闻名，但中国跨境电商在瑞士越来越受欢迎。
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2025年2月1日起在瑞士生效的法律变更
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从2月1日起，瑞士一系列法律和条例的修订案将开始生效，同时一些其他新规也将同步实施，包括酒店餐饮业的最低工资上调、幼犬进口规定以及狼群的预防性管理等。以下是具体变化的概述：
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全球电动车市场增长速度减缓
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尽管去年全球销售超过1’000万辆纯电池驱动的汽车，但电动车市场的增长速度正在放缓-包括在瑞士。
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人工智能芯片之争：瑞士缘何不被美国视为盟友？
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日前，美国将瑞士排除在无限制获取人工智能所需芯片的盟友名单之外。美国试图通过限制先进芯片技术的出口，防止中国在人工智能和军事领域取得优势。在此背景下，美国对芯片出口实施了更严格的管控政策，这也波及到瑞士等未被列入“最亲密盟友”名单的国家。
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凯捷咨询(Capgemini Research Institute, CRI)1月20日发布的一份报告显示，企业高管们对2025年的公司前景更有信心了。瑞士投资人对创新和供应链韧性尤其感兴趣。
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唐纳德·特朗普再次当选美国总统的消息在瑞士引发了不同的反应，有人认为这是奇迹般的复出，但也有许多人担心此事会给瑞士带来负面影响。
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