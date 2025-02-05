贸易战阴影令全球股市压力重重

贸易战恐惧令股市承受压力。 Keystone-SDA

从2月4日起，美国将向邻国墨西哥和加拿大进口的商品征收25%的关税，对从加拿大进口的能源征收关税的比例为10%。同时，对中国进口的所有商品加收10%的关税。

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美国总统特朗普表示，征收关税是为了解决跨越美国北部和南部边境的毒品和移民非法流动问题，是“保护美国人”的必要措施。他敦促墨西哥、加拿大和中国采取更多措施遏制芬太尼的生产和出口外部链接，并呼吁加拿大和墨西哥采取行动，减少进入美国的非法移民。

美国对加拿大、墨西哥和中国征收惩罚性关税，包括瑞士在内的全球股市首当其冲。

关税引发了对贸易战及全球经济负面影响的恐惧。

IG外汇交易平台显示，领先的瑞士SMI指数预计下跌1.65%。德国DAX指数预计下跌 2.2%。美国股市也呈现进一步下跌趋势。亚洲证券交易所的指数值已经有所下降。

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因此，交易商也担心瑞士证券交易所会出现获利回吐。经过年初以来的上涨，当地市场被认为已经超买，因此很容易出现回调。

1月份，SMI指数整体上涨8.6%，是去年同期(+4.2%)两倍多。

特朗普关税造成负担

1月31日，进口关税加码的消息一出，立刻在纽约股市引发动荡，一路飙涨的趋势戛然而止。本周伊始，下跌之势在远东市场继续发酵，日本日经指数下跌了近3%。在香港，恒生指数下滑超过1%。

有关各股票指数: 瑞士SMI指数：Swiss SMI index, SMI是瑞士证券交易所的主要股票指数，代表瑞士股市的整体表现。 德国DAX指数是德国法兰克福证券交易所的主要股票指数，由德国市值最大、流动性最高的40家蓝筹公司组成，代表德国股市的整体表现。 日本日经指数(Japanese Nikkei Index)是东京证券交易所的主要股市指数，由225家日本最大、最具流动性的公司组成，被广泛视为日本股市和经济表现的代表。 恒生指数(Hang Seng Index)，香港证券市场的主要股市指数，由香港交易所上市的大型蓝筹股组成，被广泛视为衡量香港股市和中国经济表现的重要指标

作为投资人在不确定时期选择的避险货币，美元涨势明显。贸易战同时酝酿了对通货膨胀的担忧，这反过来又不利于美联储在未来12至18个月内继续降低利率。

周一(2月3日)上午，美元兑瑞郎汇率为0.9161，而上周五(1月31日)晚间汇率为0.9106。2月3日，欧元兑美元汇率为1.0238，而(1月31日)晚间汇率为1.0374。

对高利率的恐惧

当被问及是否会对欧盟进口商品采取相同关税措施时，美国总统唐纳德·特朗普表示：欧盟可能是下一个目标。瑞士商品中很大一部分供应欧洲，接下来的措施对瑞士产业也会造成影响。

三国对美国关税政策的反应 加拿大：加拿大计划对价值 1’550亿美元的美国商品(包括各种消费品)征收25% 的反关税。 墨西哥：墨西哥总统辛鲍姆(Claudia Sheinbaum)宣布，将通过关税和其他反制措施，对美国总统特朗普向墨西哥征收关税进行报复，但并未具体说明预计针对哪些美国商品。 中国：中国外交部表示“强烈不满和坚决反对”。中国商务部称此举“严重违反”世界贸易组织规则，并表示将就美国的“错误做法”向世贸组织提起诉讼，还将采取反制措施“维护自身权益”。

英国经济研究机构凯投宏观(Capital Economics)评论道，特朗普的决定对本就一触即发的全球贸易战”再添一把柴”。从欧盟进口的商品很有可能在未来一到两个月受到影响，而普遍关税将于今年4月开始征收。高关税也会增加美国乃至全世界对通货通胀的忧虑。