瑞士酒吧火灾119伤多数情况危急 医院不堪负荷转送国外

（法新社瑞士克兰蒙丹纳2日电） 瑞士滑雪胜地克兰蒙丹纳（Crans-Montana）星座酒吧（Le Constellation）跨年派对火灾造成约40人丧生，119名幸存者中多数情况危急，瑞士医院不堪负荷，数十人被送往邻近欧洲国家接受专业烧烫伤治疗。

瑞士有关当局称厘清所有罹难者身分可能需要数天时间，家属与亲友只能苦等消息。鉴于克兰蒙丹纳是国际知名滑雪胜地，罹难者预计包括外籍人士。

女子布罗达德（Laetitia Brodard）表示，她的16岁儿子亚瑟（Arthur）在失联前传来最后一则简讯写道：「妈妈，新年快乐，我爱你。」

她今天在酒吧附近的临时悼念区告诉媒体：「已经过了40小时。孩子们失联40个小时，现在应该要有答案了。」

瑞士有关当局也在设法确认严重烧烫伤幸存者的身分。瓦莱邦警方告诉媒体，119名伤者中已有113人确认身分，相关人员正「努力不懈」完成后续工作。

伤者国籍方面，71人为瑞士籍、14人法国籍、11人义大利籍、4人塞尔维亚籍，以及波士尼亚、比利时、波兰、葡萄牙及卢森堡公民各1人。警方说，还有14人国籍待查。

比利时、法国、德国、义大利、卢森堡及罗马尼亚等国正协助收治烧烫伤患者，欧盟危机管理事务执委拉碧（Hadja Lahbib）表示已有24人被转送治疗。瑞士瓦莱邦政府首长芮纳（Mathias Reynard）说，大约50人最终将被送往国外治疗。

瓦莱邦医院系统主管告诉法新社，伤患不仅有烧烫伤，还有人骨折或窒息症状，可能是在惊慌逃生时发生。多起案例中，伤者不仅外部烧伤，还有吸入性灼伤，这种呼吸道受损伤势极其复杂且难以治疗。