立足瑞士 报道世界
登录
新闻
生活&养老

八分之一的瑞士家庭陷入逾期债务

每8个瑞士人就有1个生活在负债家庭中。
每8个瑞士人就有1个生活在负债家庭中。 Keystone-SDA

2022年，逾八分之一的瑞士人，生活在至少有一笔逾期债务的家庭中，在瑞士总人口中占比12.1%。总体而言，40.9%的瑞士人口在这一年至少有一种形式的欠款。

此内容发布于
3 分钟
Keystone-SDA

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfoch.时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯

以上数据由瑞士联邦统计局于10月29日公布。最普遍的欠款是税单和医疗保险费。

瑞士联邦统计局还分析了购房抵押贷款(非自住房)、车辆租赁、小额或消费贷款、分期付款、赡养费、家庭成员及朋友间借款、信用卡透支，以及信用卡逾期未还等情况。总体来看，40.9%的瑞士人口至少有一笔债务。

也就是说，5.5%的瑞士人口生活在欠税家庭，另有4.4%拖欠医疗保险公司保费。据统计，在报告年份，随着年龄的增长、教育水平及收入的提高，至少有一种债务的人口数量随之减少。

家庭情况也是影响因素之一：有逾期债务的家庭在有子女家庭中占比为14.2%；在无子女家庭中仅占7.7%。2022年，近五分之一的单亲家庭至少有一项债务未偿清。

2022年，最常见的债务类型是车辆租赁，14.5%的瑞士人口生活在此类负债家庭中。二套房房贷欠款家庭占比12.6%，37.6%的家庭至少有一种贷款，或存在信用卡账单透支或逾期未还问题。

收入不同，人们借贷的原因也各不相同。收入最高的20%的人口(26.8%)比收入最低的20%的人口(7.5%)更有可能利用贷款购买第二套房或添置家具。

瑞士最贫困的五分之一人口，借钱主要用于维持日常开销，购买个人用品或偿还其他债务。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 马修·艾伦

如何避免人工智能被强国和大公司垄断？

人工智能有可能解决世界上的许多问题，从抗击疾病到改善气候政策。但最富裕的国家和最强大的科技公司可能会试图垄断这些好处。

参与讨论
14
12 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

如今，瑞士和美国可以相互学习什么？

社交媒体对公共辩论的影响和日益加剧，世界两极分化愈演愈烈。面对这一现实，所有民主国家都必须自问，要用什么理念来赢得公民信任。

参与讨论
105
81 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 詹尼斯·马夫里斯

未来的瑞士中立模式是什么？

瑞士的中立性在当前的国际局势中确实面临挑战，但这并不意味着中立政策完全失效。相反，瑞士可能需要在保持中立的同时，灵活应对国际变化，以维护其国家利益和安全。

参与讨论
322
204 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

人工智能可以减少实验小鼠在研究中的使用。

相关内容

人工智能可减少科研所需动物数量

此内容发布于 瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH)的科研人员研发了一种由人工智能技术支持的新方法，可以更有效地分析实验小鼠的行为规律，从而减少生物医学研究中实验小鼠的数量。

更多阅览 人工智能可减少科研所需动物数量
2022年，瑞士家庭平均月收入为6900瑞郎。

相关内容

瑞士家庭2022年平均月收入6900瑞郎

此内容发布于 瑞士联邦统计局于日前宣布，2022年，瑞士家庭平均每月可支配收入为6’902瑞郎(约合人民币56’333元)，保持了往年的稳定水平。

更多阅览 瑞士家庭2022年平均月收入6900瑞郎
研究显示，学校、培训和考试是给瑞士青年造成压力的三大因素。

相关内容

社交媒体不是瑞士青年的主要压力来源

此内容发布于 瑞士年轻人对社交媒体的压力感低于预期。瑞士儿童福利民间组织Pro Juventute基金会针对瑞士青年的首次调研得出了上述结论。该研究还发现，女孩和年轻女性比同龄男性更容易感受到压力。

更多阅览 社交媒体不是瑞士青年的主要压力来源
瑞银集团表示，2025年，瑞士的实际工资可能有所上涨。

相关内容

2025年瑞士人有望涨工资

此内容发布于 工资上涨和通胀率下降很可能在未来一年提高瑞士居民的实际购买力。然而，医疗保险费用的增加可能在每月月底时把许多家庭的钱包掏得所剩无几。

更多阅览 2025年瑞士人有望涨工资
越来越多的瑞士人不再吃肉。

相关内容

越来越多的瑞士人放弃食肉

此内容发布于 瑞士素食者协会(Swissveg)主张以植物性食物为基础的饮食方式。其调研显示，放弃肉类消费的瑞士人人数空前增长。协会表示，在过去的五年中，素食主义者 (vegetarian,主张不食用来自飞禽、走兽、鱼虾等动物身体的肉类食物，只食用谷物、豆类、蔬菜和水果等植物类以及菇类食品)及纯素食主义者(vegan,主张禁止食用包括蛋类、奶制品、蜂蜜在内的任何与动物有关的食品，甚至避免使用取自动物和动物衍生物的生活成品)的人数增加了近40%。

更多阅览 越来越多的瑞士人放弃食肉
瑞士联邦铁路公司表示，列车工作人员平均每天遭受的言语或肢体攻击高达10次，近年来有愈演愈烈之势。

相关内容

瑞士联邦铁路发起宣传活动，呼吁公共出行更加安全

此内容发布于 瑞士联邦铁路公司正在发起一项宣传活动，呼吁人们在乘坐公共交通时彼此更加尊重，确保更安全的出行。从下周起，车站及列车内的海报和屏幕将投放防止袭击的信息。

更多阅览 瑞士联邦铁路发起宣传活动，呼吁公共出行更加安全
弗里堡大学的一项研究显示，在家中遭受心理折磨的儿童患上抑郁症的风险更高。

相关内容

五分之一的瑞士儿童在家中遭受心理虐待

此内容发布于 在瑞士，五分之一的儿童是心理暴力的受害者。每三名儿童中就有一名亲眼目睹过父母之间的心理暴力。瑞士儿童保护组织Kinderschutz Schweiz于11月4日发起一项预防宣传活动。

更多阅览 五分之一的瑞士儿童在家中遭受心理虐待
2024年11月6日，唐纳德·特朗普当选美国第47任总统。

相关内容

瑞士联邦主席祝贺唐纳德·特朗普赢得大选

此内容发布于 瑞士联邦主席维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)向唐纳德·特朗普和竞选伙伴JD·万斯赢得本次美国大选表示祝贺，同时重申了两国之间牢固的科研和经济纽带。

更多阅览 瑞士联邦主席祝贺唐纳德·特朗普赢得大选

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
de la monnaie

相关内容

让我们把债务一笔勾销吧

此内容发布于 瑞士人口中6-13%的人处于负债或过度负债的状态。这不仅令当事人陷入困境，对各州和各市镇来说也是一个负担，因为后者必须承担负债产生的大部分社会成本。联邦政府出台法律修正案，意在将尚未偿还的债务予以注销。

更多阅览 让我们把债务一笔勾销吧
tax file

相关内容

税收债务研究发现16%的瑞士人交不起税

此内容发布于 根据线上比价机构Comparis公布的一项调查，六分之一的瑞士人近年来交税遇到困难。一些人冒着负债风险贷款或者申请纳税延期。

更多阅览 税收债务研究发现16%的瑞士人交不起税
Casino chips in piles

相关内容

谁来偿还疫情的巨额债务？

此内容发布于 受新冠疫情影响而带来的瑞士国家公共财政债务已堆积如山。数十亿瑞郎的负债，未来将由谁来承担呢？瑞士该如何以公平的方式，来达成清偿国家公共财政债务的目标？

更多阅览 谁来偿还疫情的巨额债务？

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团