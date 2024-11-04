八分之一的瑞士家庭陷入逾期债务

每8个瑞士人就有1个生活在负债家庭中。 Keystone-SDA

2022年，逾八分之一的瑞士人，生活在至少有一笔逾期债务的家庭中，在瑞士总人口中占比12.1%。总体而言，40.9%的瑞士人口在这一年至少有一种形式的欠款。

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以上数据由瑞士联邦统计局于10月29日公布。最普遍的欠款是税单和医疗保险费。

瑞士联邦统计局还分析了购房抵押贷款(非自住房)、车辆租赁、小额或消费贷款、分期付款、赡养费、家庭成员及朋友间借款、信用卡透支，以及信用卡逾期未还等情况。总体来看，40.9%的瑞士人口至少有一笔债务。

也就是说，5.5%的瑞士人口生活在欠税家庭，另有4.4%拖欠医疗保险公司保费。据统计，在报告年份，随着年龄的增长、教育水平及收入的提高，至少有一种债务的人口数量随之减少。

家庭情况也是影响因素之一：有逾期债务的家庭在有子女家庭中占比为14.2%；在无子女家庭中仅占7.7%。2022年，近五分之一的单亲家庭至少有一项债务未偿清。

2022年，最常见的债务类型是车辆租赁，14.5%的瑞士人口生活在此类负债家庭中。二套房房贷欠款家庭占比12.6%，37.6%的家庭至少有一种贷款，或存在信用卡账单透支或逾期未还问题。

收入不同，人们借贷的原因也各不相同。收入最高的20%的人口(26.8%)比收入最低的20%的人口(7.5%)更有可能利用贷款购买第二套房或添置家具。

瑞士最贫困的五分之一人口，借钱主要用于维持日常开销，购买个人用品或偿还其他债务。