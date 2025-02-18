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游客交通罚单不缴？瑞士政府考虑国际追责措施

向外国人收缴停车罚款。
向外国人收缴停车罚款。 Keystone-SDA

瑞士面临外国游客不缴停车罚款及其他交通违法罚款的问题，近日瑞士政府已同意对此展开调查，并考虑采取应对措施。

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伯尔尼议员乌尔苏拉·齐巴赫(Ursula Zybach)在一项提案中指出：“对外国许多游客来说，违反瑞士道路交通法也不会造成任何经济损失。”

她要求联邦委员会研究出可行性对策，包括修改法律、达成国际协议或采取其他执法措施。联邦委员会已于周四(2月13日)批准了她的请求，但未发表进一步评论。

齐巴赫表示，在惩处外国游客交通违规行为及追缴罚款时，瑞士旅游热点地区的相关部门几乎无计可施。

警方通常可从汽车租赁公司获取驾驶人的个人信息和外国地址，但即便通知成功到达，许多游客也不会支付罚单。此外，在非申根国家追缴罚款更是“难上加难”。

她补充道：“我们可以想象，对于许多旅游城市来说，未缴罚款的金额十分庞大。”以伯尔尼高原的因特拉肯为例，每年未缴的交通罚款就给当地政府造成高达40万瑞郎(约合人民币328万元)的收入损失，且这一数字仍在上升。

瑞士风景优美，交通便利，许多游客希望按自己的节奏游览瑞士的美景，那么自驾游不失为一个良好的选择。但在瑞士自驾游需遵守当地交通规则：

-城市地区限速多为50公里时，州道限速为80公里时，高速限速为120公里时。在瑞士公路上超速行驶会面临罚款，情节严重者会被吊销驾照；

-在瑞士高速公路上行驶须购买一年有效的高速公路通行费贴票，目前有电子及纸质两种，如无贴票，会被处以200瑞郎罚款；

-白天在瑞士驾驶机动车也需要打开头灯，否则会面临40瑞郎罚款；

-瑞士对酒后驾驶有严格规定，情节较轻者会受到罚款与警告处罚，严重者可能会被处以最高三年的监禁；

-驾驶时使用手机(未使用免提设备)会面临100瑞郎罚款，未系安全带则会被处于60瑞郎罚款；

-在付费停车区域停车时，未付费者会被处于至少40瑞郎罚款；蓝色停车区域允许车辆在限定时间内免费停放，但需在前挡风玻璃内放置标志到达时间的停车盘，且需遵守限定时间。

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