游客交通罚单不缴？瑞士政府考虑国际追责措施

向外国人收缴停车罚款。 Keystone-SDA

瑞士面临外国游客不缴停车罚款及其他交通违法罚款的问题，近日瑞士政府已同意对此展开调查，并考虑采取应对措施。

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伯尔尼议员乌尔苏拉·齐巴赫(Ursula Zybach)在一项提案中指出：“对外国许多游客来说，违反瑞士道路交通法也不会造成任何经济损失。”

她要求联邦委员会研究出可行性对策，包括修改法律、达成国际协议或采取其他执法措施。联邦委员会已于周四(2月13日)批准了她的请求，但未发表进一步评论。

齐巴赫表示，在惩处外国游客交通违规行为及追缴罚款时，瑞士旅游热点地区的相关部门几乎无计可施。

警方通常可从汽车租赁公司获取驾驶人的个人信息和外国地址，但即便通知成功到达，许多游客也不会支付罚单。此外，在非申根国家追缴罚款更是“难上加难”。

她补充道：“我们可以想象，对于许多旅游城市来说，未缴罚款的金额十分庞大。”以伯尔尼高原的因特拉肯为例，每年未缴的交通罚款就给当地政府造成高达40万瑞郎(约合人民币328万元)的收入损失，且这一数字仍在上升。