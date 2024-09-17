瑞士人日益关注死亡问题

近三分之二的瑞士人更加关注死亡及生前遗嘱和预先医疗指示等问题。根据共同利益联盟(Alliance for the Common Good)进行的一项调研，这一数字已大幅上升。
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9月13日发表的调研结果显示，在受访的1014人中，62%比两年前更多地考虑死亡问题。当时这个数字还是38%。
据该联盟介绍，生前遗嘱和预先指示订立方面的增长尤为显著。这项调研发现，68%的受访者已经考虑过订立生前遗嘱，较2022年增加三分之一。而已经订立预先指示的人所占的比例甚至翻了一倍，达到60%。
在订立遗嘱这方面也可观察到类似的趋势：刚过半数的受访者已在积极考虑写遗嘱，32%已经起草好遗嘱，还有10%计划在不久的将来订立遗嘱。
慈善组织被纳入考虑
根据这份调研，遗嘱已不只是为家人的生计考虑；越来越多的人希望清楚地知道他们死后财产会怎样处理。在遗嘱中包含一家慈善组织的人所占的比例已从2022年的14%提高到今年的19%。
不过，社会责任感并未普遍减少。这份调研显示，尽管只有27%的受访者目前确实在做志愿活动，但仍有一半以上的受访者有参与慈善组织的积极性。
市场研究机构Demoscope于7月24日-8月5日进行了此次调研，共调查了1014名来自德语区和法语区、年满45岁的瑞士居民。
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