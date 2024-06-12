瑞士人热衷出国游。尽管生活成本和通货膨胀一再上涨，今年绝大多数瑞士人仍有至少一次度假计划。
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线上比价机构Comparis上周发布的一份代表性调查显示，超过90%的瑞士成年人计划在2024年至少旅行一次，超过一半的人有至少三次的出行计划。这包含所有最少在外留宿一晚的私人旅行，探亲访友也算在内。
低收入家庭更有可能在瑞士度假
近三分之二的受访者计划去往另一个欧洲国家，五分之一的人则将目的地锁定在非欧洲国家。高收入受访者倾向于去其他大洲旅行，相比之下，低收入家庭则多数留在瑞士度假。
收入也是影响人们出行频率的最重要因素。在家庭月收入总数8000瑞郎(约合人民币65’000元)的受访者中，一年内旅行3次及以上的人占比四分之三；而该比例在月收入不足4000瑞郎(约合人民币33’000元)的受访者中仅占三分之一左右。
夏日度假家庭
毫无疑问，夏季是瑞士人最喜欢的度假季。不过，尽管将近70%的家庭选择夏日出游，56岁及以上的受访者中，至少有40%选择在秋季度假。
地区之间也存在差异。罗曼语区的瑞士人比德语区的同胞更喜欢在夏天旅行。
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