瑞士瓦莱州入选《孤独星球》“十大地区”榜单

瑞士瓦莱州拥有华丽度假胜地韦尔比耶(Verbier)和采尔马特(Zermatt)以及马特洪峰(Matterhorn),因其“真正意义上的电气化”努力,即使到2025年仍备受瞩目。 Keystone / Valentin Flauraud

瑞士瓦莱州(Valais)进入了《孤独星球》(Lonely Planet)旅游指南的“十大地区”榜单,因其为“真正意义上的电气化”做出的努力而受到褒奖。

《孤独星球》为2025年再次推荐了数十个旅行目的地。这次入选的还包括德国的一个联邦州、瑞士的一个州以及德国人喜爱的一个旅游胜地。

这本世界著名的旅游指南将瓦莱州列为2025年全球十大旅行地区之一。这个瑞士州不仅拥有韦尔比耶和采尔马特这些华丽的度假胜地,还有马特洪峰,同时也因其在2025年“真正意义上的电气化”努力而受到褒奖。国际自行车联盟自行车世界锦标赛(UCI Cycling World Championships)在该地区举办,比赛将引入新的项目,即第七个赛事项目——电动山地自行车比赛。“这一点也不奇怪,因为电动助力的山地自行车(不仅仅)在阿尔卑斯山地区拥有增长最快的市场。”

根据《孤独星球》的介绍,位于德国南部的巴伐利亚州(Bavaria)也是明年十大最佳旅游地区之一。在新出版的《2025年孤独星球最佳旅行目的地》(Lonely Planet’s Best in Travel 2025)中,德国巴伐利亚联邦州与瑞士的瓦莱州、尼泊尔的特莱平原(Terai in Nepal)以及英国东英吉利亚地区(East Anglia reigon)并列,成为必去的旅游目的地。

上榜类别: 十大国家:喀麦隆、立陶宛、斐济、老挝、哈萨克斯坦、巴拉圭、特立尼达和多巴哥、瓦努阿图、斯洛伐克和亚美尼亚。 十大城市:图卢兹(法国)、本地治里(印度)、班斯科(保加利亚)、清迈(泰国)、热那亚(意大利)、匹兹堡(美国)、大阪(日本)、库里提巴(巴西)、帕尔马(西班牙)和埃德蒙顿(加拿大)。 十大地区:美国南卡罗来纳州低地和乔治亚海岸(Lowcountry & Georgia Coast)、尼泊尔特莱平原、巴拿马奇里基省(Chiriquí)、澳大利亚朗塞斯顿和塔马谷(Launceston & Tamar Valley)、瑞士瓦莱州、土耳其吉雷松和奥尔杜(Giresun & Ordu)、德国巴伐利亚州、英国东英吉利亚、约旦的约旦步道(Jordan Trail)和美国胡德山与哥伦比亚河峡谷(Mount Hood & Columbia River Gorge)。

入选十大城市的有图卢兹(“迷你巴黎”)、热那亚(“如果名气过大,可能失去其强大的魅力”)和帕尔马·德·马略卡。位列十大国家项目榜首的是西非国家喀麦隆,因其“原始的海滩、鲜有人光顾的国家公园和令人兴奋的都市夜生活”而闻名。

在“旅行趋势”类别中,这本在纽约出版的书列举了以壮观变装秀著称的城市。除了曼谷和悉尼外,柏林也榜上有名:“柏林酷儿(queer)夜生活中风格各异的变装国王、变装皇后以及其他非传统性别表现的表演者,参加每年11月举行的Mx.-Kotti比赛,这是一场跨越国界的选美比赛。”

巴伐利亚州在地区排名中位列第七,《孤独星球》写道:“时尚的现代感与坚持的传统,精确的数学之美与啤酒帐篷里的狂欢——这个自由邦(指巴伐利亚)拥有一种独特却常常互相矛盾的特质。”

这个地区的亮点包括路德维希二世(1845-1886)童话般的新天鹅堡,以及著名的啤酒花园(“在慕尼黑的中国塔啤酒花园度过一个美好的夜晚”)。巴伐利亚可以确信一点:“2025年及以后,它的啤酒仍将被视为世界上最好的啤酒之一(即使捷克人和比利时人可能不这么认为)。”

榜单中还提到了慕尼黑啤酒节和慕尼黑的安联球场。该球场将于2025年5月31日举办欧洲冠军联赛(Champions League)决赛,其外墙能根据参赛方变换颜色——这一点足球迷们都十分熟悉。这座球场被认为是世界上最壮观的体育场之一。

该书还建议乘坐电动船游览贝希特斯加登地区(Berchtesgadener Land)的国王湖,那里是巴伐利亚州最美丽的阿尔卑斯一角(尽管它有着黑暗的纳粹历史)。山地探险者的主要目的地包括加米施-帕滕基兴(Garmisch-Partenkirchen),这里是德国最高峰楚格峰的所在地,还有令人印象深刻的非常狭窄的帕尔特纳赫峡谷。

书中还引用了慕尼黑一位导游的建议——享用白香肠早餐,并赞扬了巴伐利亚州以及整个德国在可持续发展方面的努力(“例如,在巴伐利亚农业中,有机农场的数量继续增加”)。

西班牙地中海岛屿马略卡岛已经是德国人的热门旅游胜地,其首都备受称赞:“凭借蓬勃发展的美食场景、涌动的创意能量和一流的艺术收藏,帕尔马重新定义了巴利阿里群岛的假期,成为一个时尚的、文化多样的全年旅游目的地。到2025年,马略卡岛首都将迎来期待已久的行人友好型海滨长廊开放,游客可以徒步或骑行探索。”

《2025年最佳旅行目的地》由总部位于斯图加特附近奥斯菲尔德恩的德国最大旅游出版集团MairDumont出版。德国多次在此前的《最佳旅行》系列中入选。例如,德累斯顿曾入选2023年榜单。2019年,德国因包豪斯艺术与设计学校成立100周年纪念而在国家排名中位列第二,并且在2010年也获得了第二名。巴伐利亚州曾在2016年被列为顶级地区。

“孤独星球”品牌成立于1973年,该品牌声称几十年来已印刷了超过1.5亿本旅游指南。相关内容还可以在Instagram、TikTok、Facebook和X等平台上找到,并且有14种语言版本。