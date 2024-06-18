越来越多的瑞士人不再关注新闻

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6月17日发布的路透《数字新闻报告》显示，36%的瑞士人至少在某些时候不看新闻。
根据该报告，这一比例虽比去年仅高出3个百分点，但与2019年新冠疫情发生前相比，已高出10%。瑞士方面的数据由苏黎世大学公共领域与社会研究中心(Research Center for the Public Sphere and Society, FÖG)收集整理。
研究发现，教育水平偏低的瑞士人相比中高等教育水平人群更不愿关注新闻。此外，远离新闻的人在女性中的占比(39%)也高出男性(33%)。
这一现象也存在年龄差异。在25岁以下及55岁以上的人群中，约有三分之一的受访者表示，他们经常或偶尔不看新闻。然而，在25到55岁之间的年龄组中，该比例更高。报告作者认为，人们回避新闻的一个主要原因是信息量太大。
兴致索然
瑞士人对新闻的兴趣也日趋减退。2024年，48%的受访者对新闻表示了浓厚的兴趣。该比例虽比2023年上升2个百分点，但相比2016年却有11%的下滑。
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尽管国际排名有所提高，瑞士新闻自由实则在恶化
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根据“无国界记者”组织(Reporters Without Borders)的数据，瑞士目前是全球对新闻自由保护最好的十个国家之一。今年瑞士在这个排名榜上的位置从去年的第12位上升到第9位。
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年度《数字新闻报告》根据在多个国家进行的代表性调查，对媒体使用的方方面面进行了深入分析。超过两千名受访者在瑞士接受了调查。这项调查由牛津大学路透新闻研究所组织开展。
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瑞士公共部门首席执行官薪酬持续上涨
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与政府紧密相关的9家企业及机构的高管去年的薪酬超过了50万瑞郎(约合人民币408万)，人数较前一年多了一位。瑞士邮政储蓄银行首席执行官Hansruedi Köng收入(不含职业养老金缴费)最高。
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瑞士雇员虽满意程度降低，却鲜有人打算换工作
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工作在瑞士的人正日益感到不满。他们还往往缺乏与雇主的感情纽带，可是想要换工作的人却寥寥无几。
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瑞士五分之一的雇佣关系存在劳动法违规行为
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一份政府报告指出，在一项针对瑞士雇员的调查中，大约五分之一的案例显示瑞士在薪酬及工作条件方面存在违规做法。瑞士雇主在雇佣外籍员工时还存在工资倾销行为。
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瑞士女性更容易获得大学文凭
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联邦统计局(FSO)近日透露，就瑞士而言，如今年轻女性拥有高等学历文凭的比例超过了年轻男性。
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在瑞士买房比租房更划算
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瑞银集团(UBS)的一项研究预测，随着抵押贷款利率的降低和租房价格的上涨，到2025年初可能会出现对买房者更有利的情况。
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瑞士联邦主席称俄罗斯电视台中伤“荒诞离谱”
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维奥拉·阿姆海尔特表示，近日俄罗斯电视台对她的中伤简直离谱，纯属无稽之谈。
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瑞士人的“旅游热”
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瑞士人热衷出国游。尽管生活成本和通货膨胀一再上涨，今年绝大多数瑞士人仍有至少一次度假计划。
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瑞士人盐摄入量过多，全都是预制餐惹的祸
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世界卫生组织(WHO)建议成人每天盐的摄入量不应超过5克，而一项调研发现，瑞士居民平均每天的盐摄入量超出建议水平75%左右。
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巴塞尔艺术展在经济动荡形势下开幕
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第54届巴塞尔艺术展(Art Basel)-世界最重要艺术博览会-于本周一(6月10日)揭开帷幕。尽管去年的市场条件略显疲软，但展会主办方对此次展会的成功感到乐观。
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瑞士监狱自杀率极高
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2022年，在欧洲监狱服刑的囚犯人数超过100万。尽管瑞士在押犯人数相对其人口而言低于欧洲平均水平，但自杀率却更高。
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瑞士年轻人不爱看新闻
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根据一项针对瑞士媒体使用状况的年度调研，逾三分之一(38%)的瑞士人不关注新闻，年轻成年人尤其不再关注时事。
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社交媒体应该由谁来管控？
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假新闻、暴力号召、阴谋论和网络核审：当今社交媒体的变得名声狼藉。互联网怎样才能重新成为协助民主的正能量？社交媒体已成为公众辩论不可或缺的渠道。瑞士相信民众的判断力，以下是一个国际对比。
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