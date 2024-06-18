越来越多的瑞士人不再关注新闻

路透新闻研究所今年的《数字新闻报告》(Digital News Report)指出，人们不再关注新闻的主要原因之一是铺天盖地的信息量。 Keystone / Valentin Flauraud

一项研究表明，越来越多的瑞士人正在主动远离新闻。

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6月17日发布的路透《数字新闻报告》显示，36%的瑞士人至少在某些时候不看新闻。

根据该报告，这一比例虽比去年仅高出3个百分点，但与2019年新冠疫情发生前相比，已高出10%。瑞士方面的数据由苏黎世大学公共领域与社会研究中心(Research Center for the Public Sphere and Society, FÖG)收集整理。

研究发现，教育水平偏低的瑞士人相比中高等教育水平人群更不愿关注新闻。此外，远离新闻的人在女性中的占比(39%)也高出男性(33%)。

这一现象也存在年龄差异。在25岁以下及55岁以上的人群中，约有三分之一的受访者表示，他们经常或偶尔不看新闻。然而，在25到55岁之间的年龄组中，该比例更高。报告作者认为，人们回避新闻的一个主要原因是信息量太大。

兴致索然

瑞士人对新闻的兴趣也日趋减退。2024年，48%的受访者对新闻表示了浓厚的兴趣。该比例虽比2023年上升2个百分点，但相比2016年却有11%的下滑。

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年度《数字新闻报告》根据在多个国家进行的代表性调查，对媒体使用的方方面面进行了深入分析。超过两千名受访者在瑞士接受了调查。这项调查由牛津大学路透新闻研究所组织开展。