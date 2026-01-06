疫情期间社福诈领案延烧 美明尼苏达州长华兹放弃连任

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿5日电） 美国民主党籍明尼苏达州州长华兹（Tim Walz）今天宣布不寻求连任。华兹曾是去年美国大选民主党副总统候选人，近期因为疫情期间明州社福诈领弊案愈演愈烈，遭到共和党猛烈抨击。

法新社报导，在2024年美国总统大选，华兹因为担任民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）的竞选副手，跃上全国舞台。数个月前，华兹才宣布将寻求连任明州州长。

但华兹最近遭到共和党猛烈抨击，因为明尼苏达州一桩持续多年的社福诈欺丑闻愈演愈烈，外界形容本案为美国疫情期间最大规模骗局。

明州非营利组织「养育我们的未来」（Feeding Our Future）在疫情期间，声称向学童提供餐食，但实际上却挪用数亿美元，在大多数据点几乎未提供餐点。

截至去年12月底，已有92人因这起弊案遭起诉，其中62人已被定罪。由于许多被告是索马利亚裔美国人，美国总统川普紧咬这一点，对明州索马利亚社群发动言语攻击。

华兹今天发表声明指出，由于围绕在弊案指控的政治风暴，以及因此引发的党派对立，使他无法在处理州务的同时，顺利展开竞选活动。

他表示：「我每花一分钟为自己的政治利益辩护，就少了一分钟用来保护明尼苏达州民。」他提及：「所以我决定退选，把选举的事情交给其他人操心，而我会专心于职务。」