此内容发布于2018年11月22日 上午9:30 最后更新 - 2018年11月22日 -09:30

彩虹色的民主：2017年10月，台灣民眾走上街頭呼籲同性婚姻的合法化。 (Sam Yeh/AFP)

本週六(11月24日)，台灣選民將首次對10多項議題進行全民公投。可見，瑞士的直接民主制度跨越了半個地球，到達了亞洲。

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引言结束

最後幾米最累人，腿像鉛一樣沉，呼吸急促。最後，立法院尤美女委員終於爬上了山頂。“這裡跟台灣很像”，疲憊的尤委員開心地說。



在美麗的秋日，尤委員站在瑞士中部的瑞吉峰(Rigi)上，瑞吉峰素有“山中之王”的美譽。 “台灣也有這樣的山，站在山上，你幾乎可以俯瞰全島，”她說道。



在電視直播間

2018年9月23日星期日下午，當瑞士選民進行最近一次的全民公投時，台灣代表團正在攀登瑞吉峰。在此之前，這個由政治家、政府代表、學者和記者組成的代表團在蘇黎世火車站參觀了一個投票所，然後又參觀了現場計票的流程。

走進直接民主“心臟”：2018年9月23日，台灣代表團參觀瑞士電視台的公投直播間。 (Bruno Kaufmann)

最後，他們來到了位於蘇黎世的瑞士電視台來作客。在那裡，他們親眼目睹，政評人如果分析並評論選舉結果。

“我們可以從瑞士學到很多”

三天前，代表團研習了瑞士的民主制度與實踐經驗。在伯恩，他們參觀了聯邦大廈。在琉森，他們與在街頭巷尾為支持動議，或為反對動議的社會運動人士們談話。

“這一切都給我留下了深刻的印象”，中央通訊社總編輯陳正杰說。作為年輕的、充滿活力的民主制度，我們可以向瑞士學習很多東西。也許最重要的是，我們要學會做滿意的失敗者。

瑞士促進亞洲的直接民主制度

本次考察由聯邦外交部(EDA)組織並聯合資助。“促進民主是憲法賦予我們的使命”，瑞士駐台灣商務辦事處處長Rolf Frei說。一路上，他陪伴代表團。“在亞洲，沒有一個地區的直接民主制度像台灣這樣發達，”他說。



傳播經驗

對此，瑞士也做出了貢獻。自2003年台灣在立法院在通過了《公民投票法》後，瑞士和台灣一直保持著積極的交流。



瑞士向台灣傳播民主經驗的主要貢獻在於降低了公民動議的門檻。從今年開始，在台灣，只要獲得28萬名選民的支持就可以提出公民動議，這佔台灣1900萬選民的1.5%。



對比瑞士的情況，在瑞士提出公民動議需要10萬個有效連署簽名，佔選民總數的2%。



迎頭趕上



於是，台灣人立刻行動了起來。在過去的幾個月時間裡，有不少於10個委員會提交了有效的法律動議和復決議案。



這樣，選民們可以在11月24日就同性婚姻、核能、食品安全及台灣參加奧運的代表團名稱等議題投票。



政治無處不在：辦公室裡、計程車上、街道上



場景轉換：幾天前，在台北尤美女委員在立法院組織了“對比台灣和瑞士直接民主制度”的聽證會。代表團成員講述了自己在瑞士的見聞，同時台灣動議委員會的代表也講述了他們籌備公投的經驗。



瑞士和台灣的直接民主制度主要有如下區別：在台灣人們在街頭巷尾、在辦公室裡、公車上、計程車上討論政治問題。而選民只能在投票當天親自到投票所來參加投票，不得郵寄選票。在瑞士郵寄選票是多數選民的作法。



計票時，要高高舉起選票，以便讓各派的觀察人直接監督查票過程。



像瑞士人一樣從容？



與瑞士相比，台灣的公投進行得緊張而激烈。到處都在討論議案。 “我們可以學習瑞士人的從容”，非政府組織“台灣開放民主守望協會”的廖達琪教授說，他也參加了赴瑞考察團。“為了做到從容不迫，我們還需要時間，還要組織好多次公投。”



展覽會和世界大會



明年，瑞士與台灣將進一步深化雙邊民主對話，探討直接民主的可能性和局限性。聯邦外交部將在台灣各地組織一場名為“現代化直接民主”的巡迴展覽。



2019年秋，由多家瑞士機構參與組織的“全球現代化直接民主制度論壇” 將在台灣的第二大城市台中舉行。這將是該論壇繼2009年在漢城之後第二次在亞洲舉行。



擁有全球最進步的直接民主制度之一的台灣是亞洲的一個標杆，近幾年來，亞洲因威權政治的抬頭而被廣為關注。台灣的例子說明，反威權運動才剛剛起步。



中國的壓力

台灣的民主制度還很年輕。1949年，國民黨在內戰失敗後逃到台灣，實行軍事獨裁，1987年，台灣廢除了一黨專制制度。

1966年，台灣進行了第一次自由選舉。2000年首次政黨輪替。除了有日本和中國血緣的住民外，在台灣還居住著16個原住民族。

儘管如此，當年中國內戰的勝利者-中國共產黨-對台灣仍然施加著很大的壓力。1971年，中華人民共和國(首都為北京)取代了中華民國在聯合國的席位，正式代表中國。中華人民共和國視台灣為“在必要情況下可以以武力收復的‘叛變省’”。

直到今天，包括瑞士在內的國際社會仍以遵守一中政策的國家居多。

中國政府不願意看見台灣迅速壯大的民主進程。在正在進行的公投和大選中，台灣多次採取措施，對付在中國註冊的社交媒體的假帳號。

另一方面，在中國的壓力下，台北在全球民主排行中榜上有名，也正是國際社會給予台灣的一種支持。

那麼，台灣和瑞士的關係又如何呢？世界第22大和第20大經濟體之間也有一些共同點。對瑞士來說，台灣是瑞士在亞洲的第7大出口市場，另外，瑞士企業在台灣擁有1.8萬名員工。 信息框结尾



(翻譯：閻寒), 瑞士資訊swissinfo.ch

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