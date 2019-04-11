此内容发布于2019年4月11日 上午9:00

以欧盟法规为基准的修正案一旦通过，普通民众就必须申请特别许可才能持有标准突击步枪， 参加义务射击比赛的瑞士民兵部队成员除外。

(Keystone/Martin Ruetschi)

这一直接影响瑞士-欧盟欧关系的公投导致瑞士群情激奋。反对者认为5月19日全民投票结果关乎瑞士的独立性。

2015年法国首都巴黎发生恐怖袭击，持枪歹徒杀害了100多名无辜民众，欧盟于是决定实施更严格的枪支管制。

欧盟新法规使得获取和持有枪支更加困难，提高了武器零部件的可溯源性，并加强了欧盟28个成员国和准成员国之间的安保合作。

欧盟称这样可以减少突击步枪非法交易并遏止其落入恐怖分子和其他犯罪分子之手。

重要特例

作为申根区的非欧盟成员，瑞士必须根据欧盟法规调整其法律。在与欧盟谈判过程中(英)外部链接，瑞士政府呼吁欧洲委员会尊重瑞士根深蒂固的持枪传统(英)外部链接。

最终欧委会被说服，不再要求瑞士全面禁止个人持有自动和半自动枪支。

作为交换条件，瑞士正式禁止用于快速射击且弹匣超过10发的半自动武器。尽管实际执行中，个人可以通过向州当局申请正式许可持有该类武器。

司法部长卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)强调，瑞士有选择退出标准突击步枪禁令的权利，这也是瑞士代表团在布鲁塞尔成功谈判的结果。

“我们同意让瑞士成为欧盟法规的重要特例，” 她在5月19日投票(英)外部链接前举行的公投启动发布会上说。

(swissinfo.ch)

瑞士和欧盟的协议正式禁止民众持有瑞士军用突击步枪。但欧盟允许瑞士公民在服完义务兵役后保留枪支(包括弹夹)，用于参加体育射击和义务射击活动。

换言之，想要获得标准步枪的公民将继续有权从军队购买此类武器。凯勒-苏特保证：“正在投票表决的枪支法修正案会尊重瑞士由来已久的枪支传统。”

政府坚持认为，枪支法改革对射击比赛选手的影响微乎其微。射击比赛作为一项传统在瑞士仍然盛行(英)外部链接。如果新法通过，选手须在步枪协会登记注册才能拥有枪支。

政府称，猎人不使用半自动步枪，因此不受枪支法修正案影响。

对其他协议的影响

瑞士在《申根协定》/《都柏林公约》中的成员资格(英)外部链接与选民是否支持枪支法改革息息相关，《申根协定》/《都柏林公约》管理着欧洲的安全和庇护政策。

政府提醒民众，如果瑞士法律与新的欧盟枪支法规相悖，那么安全合作协议中止将不可避免， 除非所有欧盟成员国同意在90天内给予瑞士进一步豁免。

由于《申根协定》与难民庇护合作协议紧密相关，瑞士在《都柏林公约》中的成员资格(英)外部链接也可能被取消。

政府强调了瑞士被同时排除在两项协定之外的风险，即瑞士将无法访问申根信息系统(SIS) (英)外部链接。 欧洲各地的警察和海关官员广泛使用该系统来分享有关安全和边境管理的信息。

因此，瑞士将不得不重新实行全面边境管制，这将增加海关和边境安全人员的日常工作量，并可能导致边境口岸的过境延误。

政府表示，被排除在《都柏林公约》之外意味着瑞士不能再将寻求庇护者送回他们首次登记的欧盟成员国。瑞士当局将不得不自己处理所有庇护申请，这种独立的庇护政策可能会吸引更多的寻求庇护者。

解除武装



去年，议会多数票通过了(英)外部链接政府提议的枪支法修正案。在主要政党中，只有瑞士人民党投了反对票。该右翼党派认为枪支法改革不利于打击恐怖主义，并对步枪协会的新登记管理规定提出特别反对。

“欧盟指令相当于要求瑞士人民解除武装，对瑞士持枪者不公平，”人民党议员沃纳·萨尔茨曼(Werner Salzmann)在投票宣传活动开始时说道。他告诫瑞士不要屈服于欧盟的压力，若屈服则标志着开始向欧盟彻底妥协。

反对新枪支法的人认为，拟议的修正案“太过分了”。他们说枪支法改革剥夺了人民的持枪权，这是“典型的非法政权”才会做的事。

支持者告诫称，瑞士有必要割舍长期以来的传统(英)外部链接，包括家备军用突击步枪的权利和参加体育射击比赛的权利。

反对者还认为，欧盟只是虚张声势，并不会真的采取行动将瑞士排除在安全和庇护合作协议之外，因为维持目前的合作关系也符合欧盟自身的利益。

全民公投

继去年在议会就枪支法问题的讨论失败后，人民党决定收集民众签名以迫使议会就此问题举行全民公投。

该右翼党派获得了瑞士体育射击联合会(德)外部链接的全力支持，三个月时间内收集到约125'000份签名，为所需签名总数的两倍多。

瑞士体育射击联合会由14个独立的国家协会组成，会员包括猎人、武器收藏家、枪匠和退伍军人。据该联合会称，大约80%的瑞士射手使用半自动枪支参加比赛。

公投拉票人士呼吁“拒绝接受欧盟的解除武装指令”，他们相信修订后的枪支法绝不会促进瑞士的安全。他们批评道，改革最后会终结流行的射击运动，让持枪成为少数人的特权，而不是公民广泛享有的权利。

瑞士武装部队的军官对该问题存在分歧。射击联合会(德)外部链接虽然反对改革，但也有专门委员会(德)外部链接成立起来负责推动枪支法修正案。

高持枪率

瑞士有将近850万居民，私人持枪量约达250万支。瑞士的持枪率排名全球前四。

guns 1 枪支持有量国际对比

然而，观察人士指出，瑞士持枪量数据不准确，因为议会曾拒绝开展系统化的旧枪登记。

十年前，瑞士加入《申根协定》后对法律进行了修订，当时左翼政党提出建立中央枪支登记系统，但该提议被否决。

2011年，选民们还否决了一项关于限制持枪的公民动议(英)外部链接。









swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line