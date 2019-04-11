此内容发布于2019年4月11日 上午9:00

以歐盟法規為基準的修正案一旦通過，普通民眾就必須申請特別許可才能持有標準突擊步槍，參加義務射擊比賽的瑞士民兵部隊成員除外。

(Keystone/Martin Ruetschi)

這一直接影響瑞士-歐盟歐關係的公投導致瑞士群情激憤。反對者認為5月19日全民投票結果關乎瑞士的獨立性。



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2015年法國首都巴黎發生恐怖襲擊，持槍歹徒殺害了100多名無辜民眾，歐盟於是決定實施更嚴格的槍支管制。



歐盟新法規使得獲取和持有槍支更加困難，提高了武器零件的可溯源性，並加強了歐盟28個成員國和準成員國之間的安保合作。



歐盟稱這樣可以減少突擊步槍非法交易並遏止其落入恐怖分子和其他犯罪分子之手。



重要特例

作為申根區的非歐盟成員，瑞士必須根據歐盟法規調整其法律。在與歐盟談判過程中(英)外部链接，瑞士政府呼籲歐洲委員會尊重瑞士根深蒂固的持槍傳統(英)外部链接。



最終歐委會被說服，不再要求瑞士全面禁止個人持有自動和半自動槍支。



作為交換條件，瑞士正式禁止用於快速射擊且彈匣超過10發的半自動武器。儘管實際執行中，個人可以通過向州當局申請正式許可持有該類武器。



司法部長卡琳·凱勒-蘇特(Karin Keller-Sutter)強調，瑞士有選擇退出標準突擊步槍禁令的權利，這也是瑞士代表團在布魯塞爾成功談判的結果。



“我們同意讓瑞士成為歐盟法規的重要特例，” 她在5月19日投票(英)外部链接前舉行的公投啟動發布會上說。

(swissinfo.ch)

瑞士和歐盟的協議正式禁止民眾持有瑞士軍用突擊步槍。但歐盟允許瑞士公民在服完義務兵役後保留槍支(包括彈夾)，用於參加體育射擊和義務射擊活動。



換言之，想要獲得標準步槍的公民將繼續有權從軍隊購買此類武器。凱勒-蘇特保證：“正在投票表決的槍支法修正案會尊重瑞士由來已久的槍支傳統。”



政府堅持認為，槍支法改革對射擊比賽選手的影響微乎其微。射擊比賽作為一項傳統在瑞士仍然盛行(英)外部链接。如果新法通過，選手須在步槍協會登記註冊才能擁有槍支。



政府稱，獵人不使用半自動步槍，因此不受槍支法修正案影響。



對其他協議的影響

瑞士在《申根協定》/《都柏林公約》中的成員資格(英)外部链接與選民是否支持槍支法改革息息相關，《申根協定》/《都柏林公約》管理著歐洲的安全和庇護政策。



政府提醒民眾，如果瑞士法律與新的歐盟槍支法規相悖，那麼安全合作協議中止將不可避免， 除非所有歐盟成員國同意在90天內給予瑞士進一步豁免。



由於《申根協定》與難民庇護合作協議緊密相關，瑞士在《都柏林公約》中的成員資格(英)外部链接也可能被取消。



政府強調了瑞士被同時排除在兩項協定之外的風險，即瑞士將無法訪問申根信息系統(SIS) (英)外部链接。歐洲各地的警察和海關官員廣泛使用該系統來分享有關安全和邊境管理的信息。



因此，瑞士將不得不重新實行全面邊境管制，這將增加海關和邊境安全人員的日常工作量，並可能導致邊境口岸的過境延誤。



政府表示，被排除在《都柏林公約》之外意味著瑞士不能再將尋求庇護者送回他們首次登記的歐盟成員國。瑞士當局將不得不自己處理所有庇護申請，這種獨立的庇護政策可能會吸引更多的尋求庇護者。



解除武裝

去年，議會多數票通過了(英)外部链接政府提議的槍支法修正案。在主要政黨中，只有瑞士人民黨投了反對票。該右翼黨派認為槍支法改革不利於打擊恐怖主義，並對步槍協會的新登記管理規定提出特別反對。



“歐盟指令相當於要求瑞士人民解除武裝，對瑞士持槍者不公平，”人民黨議員沃納·薩爾茨曼(Werner Salzmann)在投票宣傳活動開始時說道。他告誡瑞士不要屈服於歐盟的壓力，若屈服則標誌著開始向歐盟徹底妥協。



反對新槍支法的人認為，擬議的修正案“太過分了”。他們說槍支法改革剝奪了人民的持槍權，這是“典型的非法政權”才會做的事。



支持者告誡稱，瑞士有必要割捨長期以來的傳統(英)外部链接，包括家備軍用突擊步槍的權利和參加體育射擊比賽的權利。



反對者還認為，歐盟只是虛張聲勢，並不會真的採取行動將瑞士排除在安全和庇護合作協議之外，因為維持目前的合作關係也符合歐盟自身的利益。



全民公投

繼去年在議會就槍支法問題的討論失敗後，人民黨決定收集民眾簽名以迫使議會就此問題舉行全民公投。



該右翼黨派獲得了瑞士體育射擊聯合會(德)外部链接的全力支持，三個月時間內收集到約125'000份簽名，為所需簽名總數的兩倍多。



瑞士體育射擊聯合會由14個獨立的國家協會組成，會員包括獵人、武器收藏家、槍匠和退伍軍人。據該聯合會稱，大約80%的瑞士射手使用半自動槍支參加比賽。



公投拉票人士呼籲“拒絕接受歐盟的解除武裝指令”，他們相信修訂後的槍支法絕不會促進瑞士的安全。他們批評道，改革最後會終結流行的射擊運動，讓持槍成為少數人的特權，而不是公民廣泛享有的權利。



瑞士武裝部隊的軍官對該問題存在分歧。射擊聯合會(德)外部链接雖然反對改革，但也有專門委員會(德)外部链接成立起來負責推動槍支法修正案。



高持槍率

瑞士有將近850萬居民，私人持槍量約達250萬支。瑞士的持槍率排名全球前四。

guns 1 枪支持有量国际对比

然而，觀察人士指出，瑞士持槍量數據不準確，因為議會曾拒絕開展系統化的舊槍登記。



十年前，瑞士加入《申根協定》後對法律進行了修訂，當時左翼政黨提出建立中央槍支登記系統，但該提議被否決。



2011年，選民們還否決了一項關於限制持槍的公民動議(英)外部链接。

新槍支法：誰受到了影響？ 在州政府登記過的半自動槍支持有人不受槍支法改革的影響。

若該武器持有人尚未登記，則必須在新法生效後三年內進行登記。

想要購買半自動槍支的人必須遞交正式申請，說明購買原因，比如射擊或收藏。

射手必須於五年後證明自己是步槍協會的成員，於十年後證明自己經常練習打靶。

博物館和武器收藏者必須保證武器的安全儲存，並記錄所有庫存武器。

改革還旨在提高武器零部件的可溯源性，特別是扳機、槍托和槍管。生產商、進口商和出口商必須在涉及槍支或槍支零件的任何交易發生後20天內通知州政府。這些零部件必須進行標記，以方便追踪。

根據瑞士槍支法(英)外部链接，居住在國外的瑞士公民以及未取得永久居留(C證)的居民在瑞士境內購買槍支時需要遵守特殊規定。

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武器法改革 瑞士人手裡到底有多少槍？ 瑞士人對槍支的管理並不像其他國家那樣嚴格，雖然現在大都數服兵役軍人家中有槍的時代已經過去，但是據統計，在瑞士私人手中依然有超過250萬槍支。現在國會要改變這一現狀，修改相關法律，而射擊愛好者們對此十分不滿，他們準備發起全民投票。 作者： Andrea Tognina

swissinfo.ch

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