研究：地球可能已进入升温1.5°C时代

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（法新社巴黎10日电） 科学家表示，去年温度飙破纪录，可能预告地球正在进入升温超过摄氏1.5度的新时代，这是现代人遇都没遇过的状况。

「巴黎协定」规定的较工业化前升温不超过摄氏1.5度的门槛听起来好像无关紧要，但对人类和自然影响却是非常重大。

但什么时候才算是正式超越摄氏1.5度的门槛？这是今天发表在「自然气候变迁」（Nature Climate Change）期刊两项研究的重点。

根据「世界气象组织」（World Meteorological Organization），2024年全球异常高温之际，科学家寻求达成巴黎协定目标。

2024是第一次全年升温超过摄氏1.5度的年份。

单一年超过限制，并不代表违反巴黎协定，因为该协定是透过20或30年的滚动平均值计算，消除逐年的气温变化。

科学家表示，依照那项标准，全球气温目前升高约摄氏1.3度，比过去12.5万年的温度还要高。

德国和奥地利一个团队使用观测数据和电脑模型，来评估一年内温度上升摄氏1.5度，是否可能代表长期限制面临风险的「早期警告」。

他们发现，历史模式显示，第一个跨越特定温度门槛的年份，往往会落在长期而言全球达到该暖化程度的20年间。

作者表示：「2024年被宣布为第一个升温超过摄氏1.5度的年份，显示地球很可能已经进入升温1.5度的20年期间。」

他们表示，除非采取「严格」措施削减温室气体排放，否则这段时期的中间点，也就是未来10年内，就会正式违反巴黎协定的目标。

作者写道：「升温高于摄氏1.5度的一年，不是觉得绝望的时候，而是呼吁采取行动的时候。」

在第2项研究中，加拿大环境与气候变迁部的甘农（Alex Cannon）运用略为不同的方法，但也得出了类似结论。

甘农表示，2024年这样短期地跨越升温摄氏1.5度，代表长期而言跨越门槛可能会在2029年之前发生，但他强调，未来几年现实世界中的因素，会在长期跨越何时到来方面扮演重要角色。

联合国政府间气候变迁问题小组（IPCC）气候专家表示，2030年代初期升温超过摄氏1.5度的可能性为50/50。

IPCC表示，将控制暖化目标定在升温不超过摄氏1.5度，而非较不具雄心的摄氏2度，可大幅限制最灾难性的后果。