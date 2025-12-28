碧姬芭杜生前直言不讳 谈名气、男人与人类名句连发

afp_tickers

4 分钟

（法新社巴黎28日电） 传奇女星碧姬芭杜（Brigitte Bardot）逝世，她生前一向敢言直说、毫不修饰，是1950至1960年代法国直言不讳的性感象徵。她谈名气、男人与「可怕」的人类，金句连发，脍炙人口。

碧姬芭杜是一位热情的动物权利捍卫者，同时也支持极右派立场。以下是她一些最着名（或最具争议性）的言论摘录：

● 谈名气

－「名气？我才不稀罕。」她在1971年说道，当时距离她宣布退出影坛还有几年。

－「我试着把自己弄得愈美愈好，但即便如此，我仍觉得自己很丑。我讨厌出门，害怕自己不符合别人的期待。到了现在这个年纪，我根本不在乎了。」

● 谈男人

－「我知道我的事业完全建立在外表之上，所以我决定像离开男人一样离开电影圈─在他们离开我之前先走。」

－「我一向我行我素…我知道自己比很多男人还有胆识。他们可以从我身上学到很多。」

● 谈母性

－她在描述怀上儿子尼可拉（Nicolas）时写道：「那就像一个寄生在我身上的肿瘤，我在饱受折磨的身体里承受着它，等待终于能把它取出来的那个幸福时刻。」

－在生产这场「恶梦」之后，「我必须终身为造成我痛苦的原因负责。」（尼可拉由他的父亲抚养长大。）

● 谈人类

－「我不在乎女性的处境。动物的处境更值得关切。」

－「我不会掩饰我对人类的厌恶！它确实存在，而且我认为这样的感受并非毫无根据。看看人类吧，真的很可怕。」

● 谈动物

－「拥有一件皮草大衣，就等于把一座坟场披在背上。」她在1994年批评义大利女星苏菲亚罗兰（Sophia Loren）接受「血腥金钱」代言皮草时如此说。

－她在2017年致函罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）时写道：「你关注人类的苦难，却反常地偏袒穆斯林移民，以牺牲中东基督徒的利益为代价；但比这些人更悲惨的，是动物的命运。」

● 谈穆斯林

－「我反对法国的伊斯兰化！我们的祖先、祖父与父亲，数百年来牺牲生命，将一波又一波的入侵者赶走。」

－「我很喜欢玛琳．雷朋（法国极右派领袖）。我不会掩饰这一点。她是唯一一位…有胆识的女人。」

● 谈 #MeToo

－「很多女演员会对制片人卖弄风情以争取演出机会。然后，为了让大家谈论她们，又说自己遭到骚扰。当男人说我漂亮、说我屁股好看时，我觉得那算是一种恭维。」