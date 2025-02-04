中美AI争霸：瑞士如何在科技博弈中找到立足点？

随着聊天机器人“Deepseek” 的推出，中国正在挑战美国在人工智能领域的主导地位。 Robin van Lonkhuijsen / Keystone

拜登政府对中国及其他国家实施了芯片限制，美国与中国这两个科技超级大国展开日趋激烈的AI竞争。在一个日益由AI主导的未来中，瑞士这个以中立著称的国家，能否成为关键的调解者，甚至引领全球数字信任体系？

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人工智能(AI)已成为中美竞争的新战场。随着被认为在性能上与ChatGPT相当的聊天机器人“Deepseek”的推出，中国展示了其利用较少资源和更高效率与美国科技巨头竞争的能力，从而挑战了美国的技术主导地位。

塔夫茨大学弗莱彻学院(Tufts University’s Fletcher School)全球商业学部院长、人工智能专家巴斯卡尔·查克拉沃蒂(Bhaskar Chakravorti)解释了这场竞争的影响、地缘政治升级的风险，以及瑞士等中立国家在这一日益复杂的局势中可能发挥的作用。



瑞士资讯swissinfo.ch：在一家中国初创公司发布“Deepseek”之后，中美在人工智能领域的竞争变得异常激烈。这种情况是在预料之中的吗？

巴斯卡尔·查克拉沃蒂是塔夫茨大学弗莱彻学院全球商业学部院长，同时也是人工智能领域的专家。 Bhaskar Chakravorti

巴斯卡尔·查克拉沃蒂：是的，绝对如此。最近几周发生的许多事件并不令人意外。原因在于，一旦某些资源(如计算芯片)受到限制，人们就会变得极具创造力，设法用更少的资源做到更多。正如人们常说的，需求是创新之母。

“Deepseek”的最新进展并非突发之举，而是中国自2023年以来持续研发和积累的成果。这款中国聊天机器人以更低的成本展现出了卓越的性能，并且所需算力和能耗比美国模型更低。

这表明，尽管拜登政府对中国及其他国家实施了芯片限制，但仍然可以在无法获得最先进处理器的情况下开发出高级人工智能系统，这一点动摇了美国的技术霸主地位。

中国是否证明自己可以真正与美国竞争人工智能主导地位？该国能够依靠哪些手段实现这一目标呢？



是的，中国已经证明自己可以成为美国的强劲竞争对手，它依靠开源人工智能模型，甚至借助那些将在全球范围内使用的专有模型，同时利用其庞大的科技人才库和高技能工程师。中国的人工智能生态系统还享有政府的强大支持。

美国的科技产业在特朗普政府领导下也将获得国家的大力支持：总统已经宣布将在人工智能发展方面投资5’000亿美元。特朗普正在将对中国的对抗推向一个新的高度。



那么，在人工智能领域，我们是否会看到中美竞争的升级？

我认为，围绕人工智能系统开发资源的竞争将会不断升级，例如高性能芯片、超级计算机、云计算基础设施、科技人才以及访问广泛的数据资源等。我们将看到一种竞争趋势，即各方试图阻止对手获得这些关键资源。

我最担忧的是，这些技术能力将会在多大程度上被用于军事和国家安全，以及我们能否建立足够的安全防护措施，在保护数据的同时确保合理访问，例如美国能否访问中国的数据，或中国能否访问美国的数据。这种情况增加了全球的安全漏洞，因为正如我们所知，人工智能模型甚至可能执行一些完全超出人类控制的恶意行为。

如果这些行为得到了国家的支持，情况可能会变得更糟。在西方，我们一直被教育不要信任中国政府。但现在，我们已经到了甚至无法完全信任美国政府的地步。因此，这不仅仅是美国和中国的问题，而是全球都面临的危险局势。

目前中国是否处于有利地位？它是否证明了可以用更少的资源、更少的投资和更少的高性能芯片推进人工智能发展？



是的。中国已经展示了其效率优势：在资源极其有限的情况下，它仍然成功开发出了可与昂贵的美国人工智能模型相媲美的系统。

此外，中国在人工智能监管方面也比美国走得更远。目前，美国在这一领域并没有统一的国家政策，而是各个州各自制定不同的法律法规，导致政策碎片化，缺乏全国性战略。美国国会在这方面毫无进展，而在新一届政府领导下，几乎不可能看到任何突破。



我们能信任北京政府监管下开发的人工智能系统吗？

这正是关键问题所在：西方国家不信任中国的政策和法规。例如，目前仍然不清楚：中国有哪些具体的数据保护政策？是否有机制防止中国政府干预AI模型的输出结果？数据来源是什么？如何存储和使用这些数据？

中国的人工智能系统因此包含许多让人焦虑和警惕的因素。我们已经看到，类似的担忧存在于华为访问用户数据的争议，以及近期美国对TikTok数据安全问题的讨论。因此，中国在品牌形象方面存在信任危机，而且西方的担忧并非毫无依据。

另一方面，如果中国的人工智能系统不仅功能强大，而且成本更低，人们仍然可能愿意使用它们。一个明显的例子就是TikTok：尽管存在大量关于数据安全的争议，它仍然在美国拥有1.7亿用户。最终，用户更关心的是技术是否有趣和实用，而不一定关注它的开发来源。因此，人工智能领域的竞争仍然是开放的。



瑞士在这一局势中扮演什么角色？你认为美国政府为何将其排除在可自由获得最先进芯片的“信任国家”名单之外？

我认为，美国政府更倾向于支持与自己利益一致的国家。瑞士不是北约成员国，并且一直保持中立，因此被认为既可能亲美，也可能亲中，甚至可能在全球事务中采取独立立场。

例如，印度也被排除在名单之外，原因非常明确：它与俄罗斯关系密切，并且声称自己是“非结盟国家”。美国对瑞士的中立立场有类似的担忧。

正因为瑞士的中立性，它是否可以在这场东西方的科技战争中扮演调解者的角色？

是的，我认为瑞士可以发挥非常重要的作用。正如我所说，全球数字生态系统的核心问题是信任。为了建立信任，一个可行的方案是在一个国际社会普遍信任的国家设立全球数字信任中心。

瑞士作为这一角色的候选国是合乎逻辑的，因为它的中立性以及其作为联合国等政府间组织东道国的历史地位。此外，瑞士已经设立了一个机构来促进数字领域的信任。瑞士数字倡议(Swiss Digital Initiative)创立了 “数字信任标签”(Digital Trust Label)，这是全球首个针对数字服务可信度的认证机制。

然而，瑞士并不是唯一可以承担这一角色的国家。新加坡是一个直接竞争对手，它是一个高度数字化的国家，并且在地理位置上同时靠近中国和美国。此外，其他一些国家，尤其是中东地区，也可能有类似的雄心。例如，我想到迪拜或阿拉伯联合酋长国。因此，瑞士并非唯一的候选国，而是需要面对多个竞争对手的挑战。

(编辑：Veronica De Vore/编译自英语：樊桦/dh)