有一位AI女朋友是什么感觉？

人工智能可以有感情吗？瑞士电视台《爱因斯坦》节目组进行了亲身测试： 五名参与者和主持人卡特琳·赫内格(Kathrin Hönegger)让Replika公司的人工智能机器人介入了他们的生活，在为期三周的时间里，与它近距离接触。人工智能机器人是否可以成为他们想象中的室友、闺蜜或情侣？(点击视频下方字幕标识，选择字幕语言-中文)

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人工智能机器人能成为我们的朋友吗？《爱因斯坦》节目组对此进行了深度测试：被选中的参与者和主持人卡特琳·赫内格在三周的时间里让一个人工智能聊天机器人进入了他们的生活。这台机器人作为一名室友、理疗师或闺蜜能有怎样的表现？这个实验显示出许多超出想象的东西。

如今，生成式(文字)人工智能完全可以与人类乱真，在很多情况下，甚至能产生作用。那么如果人与这种人工智能机器人进行正常社交，又会怎样呢？如果人工智能机器人进入到人的日常生活中，在交往过程中，又会发生什么？它们是否会像其他数字帮手一样，始终与我们保持主人与仆人的关系？我们会不会忘了自己面对的只是一台能够提供建议、安慰或与我们谈笑风生的机器？

而如果机器人突然对我们造成挑战或欺骗我们怎么办？真会发生这样的事吗？《爱因斯坦》节目组在这场实验中对这种密切的人机互动进行了深度测试。

为了进行这场人-机实验《爱因斯坦 》节目组将一个“Replika(复制品)”作为试验者最好的朋友、理疗师、室友或潜在的性伴侣纳入他们的生活。“Replika”是一个网络平台，在这个平台上，可以根据自己的需要塑造和训练一个聊天机器人。卡特琳·赫内格是这个节目的主持人，她自己也参与了实验。

心理学家兼人工智能专家玛丽莎·乔普(Marisa Tschopp)是节目组的技术支持者，她的研究领域是人机交互。她为实验对象在设置机器人功能时提供帮助；对实验过程中出现的各种情况进行评估；并根据每个人的个人经验总结结论。

三周实验结束后，所有参与者聚在一起，进行讨论并做出结论。人工智能如何才能拥有真正的智慧？这是《爱因斯坦》节目组所关注的另一个焦点，神经信息学家本杰明·格雷维(Benjamin Grewe)的研究领域在这里起到了作用。

本杰明·格雷维在苏黎世联邦理工学院(ETH)从事的课题是：人工智能如何更多地容入身处的环境，从而逐渐形成一种学习算法。他以人类大脑的工作方式为模板开展研究。人工智能研究的最高境界是达到所谓的AGI (Artificial General Intelligence)-“通用人工智能”。也就是类似于通用综合智能(generelle synthetische Intelligenz)-一种几乎接近人类的智能。《爱因斯坦》节目的观众会看到格雷维和他的团队是如何走上这条研究道路的；他们还需要付出什么努力；以及他们目前走到了哪一步。