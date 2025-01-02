立足瑞士 报道世界
登录
精选瑞士电影

有一位AI女朋友是什么感觉？

人工智能可以有感情吗？瑞士电视台《爱因斯坦》节目组进行了亲身测试： 五名参与者和主持人卡特琳·赫内格(Kathrin Hönegger)让Replika公司的人工智能机器人介入了他们的生活，在为期三周的时间里，与它近距离接触。人工智能机器人是否可以成为他们想象中的室友、闺蜜或情侣？(点击视频下方字幕标识，选择字幕语言-中文)

此内容发布于
5 分钟
SRF, Einstein
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国

相关内容

时事通讯：瑞士媒体里的中国

如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。

更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国

人工智能机器人能成为我们的朋友吗？《爱因斯坦》节目组对此进行了深度测试：被选中的参与者和主持人卡特琳·赫内格在三周的时间里让一个人工智能聊天机器人进入了他们的生活。这台机器人作为一名室友、理疗师或闺蜜能有怎样的表现？这个实验显示出许多超出想象的东西。

如今，生成式(文字)人工智能完全可以与人类乱真，在很多情况下，甚至能产生作用。那么如果人与这种人工智能机器人进行正常社交，又会怎样呢？如果人工智能机器人进入到人的日常生活中，在交往过程中，又会发生什么？它们是否会像其他数字帮手一样，始终与我们保持主人与仆人的关系？我们会不会忘了自己面对的只是一台能够提供建议、安慰或与我们谈笑风生的机器？

如今，中国的天宫机器人也在推动人机互动的前沿发展。天宫机器人是全球首款全尺寸电动跑步机器人，具备高度的灵活性和适应能力。它不仅能够以每小时6公里的速度稳定行驶，还能在没有视觉提示的情况下应对复杂地形。天宫机器人的开源特性进一步促进了二次开发，加速了机器人融入日常生活的进程。这种技术的进步展示了机器人在未来可能成为我们生活中不可或缺的伙伴的潜力。

来源：RFI外部链接【人工智能】外部链接

而如果机器人突然对我们造成挑战或欺骗我们怎么办？真会发生这样的事吗？《爱因斯坦》节目组在这场实验中对这种密切的人机互动进行了深度测试。

为了进行这场人-机实验《爱因斯坦 》节目组将一个“Replika(复制品)”作为试验者最好的朋友、理疗师、室友或潜在的性伴侣纳入他们的生活。“Replika”是一个网络平台，在这个平台上，可以根据自己的需要塑造和训练一个聊天机器人。卡特琳·赫内格是这个节目的主持人，她自己也参与了实验。

心理学家兼人工智能专家玛丽莎·乔普(Marisa Tschopp)是节目组的技术支持者，她的研究领域是人机交互。她为实验对象在设置机器人功能时提供帮助；对实验过程中出现的各种情况进行评估；并根据每个人的个人经验总结结论。

三周实验结束后，所有参与者聚在一起，进行讨论并做出结论。人工智能如何才能拥有真正的智慧？这是《爱因斯坦》节目组所关注的另一个焦点，神经信息学家本杰明·格雷维(Benjamin Grewe)的研究领域在这里起到了作用。

本杰明·格雷维在苏黎世联邦理工学院(ETH)从事的课题是：人工智能如何更多地容入身处的环境，从而逐渐形成一种学习算法。他以人类大脑的工作方式为模板开展研究。人工智能研究的最高境界是达到所谓的AGI (Artificial General Intelligence)-“通用人工智能”。也就是类似于通用综合智能(generelle synthetische Intelligenz)-一种几乎接近人类的智能。《爱因斯坦》节目的观众会看到格雷维和他的团队是如何走上这条研究道路的；他们还需要付出什么努力；以及他们目前走到了哪一步。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

参与讨论
51
85 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 埃米莉·里达

亲爱的海外瑞士人，请问您的外籍配偶在申请瑞士国籍时遇到过哪些困难？

海外瑞士移民的外籍伴侣在结婚几年后可以申请瑞士国籍。但申请瑞士国籍需要满足很多条件并提交相关文件。

参与讨论
10
27 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 杰西卡·戴维斯·普吕斯

药品短缺对您的医疗体验有何影响？

您是否曾在药房买药时被告知没有现货？在瑞士和许多其他国家，药品短缺问题日益严重，从抗生素到普通止痛药都受到影响。

参与讨论
10
8 留言
查看讨论
阅读最长

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
整合了人工智能的大脑植入设备有可能治愈数百万名遭受帕金森综合症、阿尔茨海默病、癫痫、抑郁症及其它神经系统和精神疾病折磨的患者。

相关内容

人工智能型神经技术：精神疾病的希望，还是个人隐私的威胁？

此内容发布于 集成了人工智能的神经技术虽可用于治疗帕金森综合症和抑郁症等疾病并改善人们的心理健康，却也能操纵人们的神志并读取人们的想法。尤为引发关注的是，以埃隆·马斯克 (Elon Musk) 的Neuralink为代表的私营公司实现了对这类技术的掌控。怎样做才能在通过人工智能精神技术治疗精神疾病的同时，又能捍卫个人隐私和精神自由？

更多阅览 人工智能型神经技术：精神疾病的希望，还是个人隐私的威胁？

相关内容

讨论
提问者： 马修·艾伦

如何避免人工智能被强国和大公司垄断？

人工智能有可能解决世界上的许多问题，从抗击疾病到改善气候政策。但最富裕的国家和最强大的科技公司可能会试图垄断这些好处。

参与讨论
23
23 留言
查看讨论
瑞士的Alps超级计算机是世界上第六强大的超级计算机。

相关内容

瑞士Alps超级计算机利用人工智能促进科学发展 

此内容发布于 瑞士重新启动了自己的超级计算机网络，令其重返全球数据处理顶级梯队。但是，谁能使用这台世界上第六强大的超级计算机？它又希望实现什么目标？ 

更多阅览 瑞士Alps超级计算机利用人工智能促进科学发展 
自 ChatGPT 等软件推出以来，写作和插图等创意领域近五分之一的工作岗位在短短八个月内消失了。

相关内容

人工智能如何影响瑞士创意工作者

此内容发布于 瑞士经济预计将大量利用基于人工智能的技术，创意产业的从业者正感受到人工智能技术带来的压力。这是全球就业市场变化的一部分，人工智能造成的得失正逐渐显现。

更多阅览 人工智能如何影响瑞士创意工作者
让机器人轮椅安全自主地过马路是开发人员面临的最大挑战之一 。

相关内容

瑞士无人机引导智能轮椅面临的问题

此内容发布于 瑞士的一个科研小组正在开发一种由人工智能和无人机控制的轮椅，帮助残疾人更加独立地生活以及更好地融入社会。然而，目前仍有许多技术、伦理和法律障碍需要克服。

更多阅览 瑞士无人机引导智能轮椅面临的问题

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团