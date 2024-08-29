瑞士生物多样性不良现状令科学家深感担忧

逾百名科学家对瑞士的生物多样性现状敲响警钟，宣称需要为加强生物多样性保护采取“迅速而有效”的措施。
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瑞士选民将于9月22日就一项生物多样性动议进行投票。
科学界人士在8月25日通过瑞士媒体发表的一份立场书中宣称，尽管取得了一些孤立的成功，但瑞士至今采纳的种种措施“未能成功扭转趋势，因而需要做出紧急回应”。
他们写道：“为了保护我们的生命源头，就必须长远地确保与推进物种的多样性与自然环境的质量。”
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来自纳沙泰尔大学、伯尔尼大学、苏黎世联邦理工学院(ETHZ)及瑞士联邦森林、雪与景观研究所(WSL)的102名科学家签署了这份立场书。
这些科学家表示：“瑞士许多物种与栖息地的生存条件在持续恶化。”
他们指出：“所有物种中逾三分之一受到威胁，同时受威胁的还有半数以上的栖息地种类。”
据他们所言，对瑞士多样性产生负面影响的主要因素包括养分过量(如肥料)、微污染物、自然环境的恶化与碎片化，以及气候变化的影响等。
科学家们呼吁采取迅速而有效的行动，为了扭转这一趋势，就需要增加高质量受长期保持的区域，减少污染排放，和加强对抗全球变暖的措施等。
这份立场书最后写道：“无论水生、森林、耕作还是居住环境，所有的自然环境都需要我们采取行动。我们也必须在社会、商业与政治的各个领域实施有效措施。”
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