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瑞士研究人员发现器官衰老原因

瑞士研究人员致力于减缓衰老过程。
瑞士研究人员致力于减缓衰老过程 Keystone-SDA

瑞士研究人员发现了某些器官衰老速度较快的原因，相关成果已于本周二发表于知名科学期刊《细胞》(Cell)上。研究人员希望利用这些发现来减缓衰老过程。

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Keystone-SDA

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根据日内瓦大学、伯尔尼大学以及伯尔尼大学医院(Inselspital)研究人员的一项研究，器官衰老速度各不相同，其主要原因在于细胞中错误检查机制的执行程度不同。

研究人员指出，在分裂频率较低的细胞（如肝细胞）中，某些DNA区域极少进行错误检查。因此，隐匿的DNA缺陷可能积累，最终导致器官的衰老。而皮肤等器官中的细胞分裂更快，因此缺陷检查也更为频繁。

相关大学在新闻稿中表示，研究人员希望基于这些发现，探讨如何预防衰老的某些进程。

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