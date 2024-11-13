瑞士研究人员发现CRISPR基因编辑技术不良副作用

采用“基因剪刀”进行修复可能导致新的基因缺陷。 Keystone-SDA

在某些情况下，针对基因组中错误片段进行的修正可能引发新的基因缺陷。苏黎世大学团队在研究罕见遗传病慢性肉芽肿病时发现了这一现象。

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Deutsch de Reparatur mit Genschere kann zu neuen Gendefekten führen 原版 更多阅览 Reparatur mit Genschere kann zu neuen Gendefekten führen

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苏黎世大学于日前宣布，大约每12万人中就有1个人患有这种疾病。该疾病会破坏免疫系统，使患者极易感染严重且危及生命的恶疾。其病因是一个基因的DNA序列中缺少两个字母，这意味着其无法生成一种在抵御细菌过程中起到关键作用的复合酶。

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在对与人类具有相同缺陷的免疫细胞进行的细胞培养实验中，研究人员利用CRISPR基因编辑技术在基因的正确位置成功插入了缺失的字母。然而，苏黎世大学表示，修复工作涉及到的整组染色体片段随后都缺失了。

“基因剪刀”偶尔会在染色体的不同位置切断DNA链条。切口重新连接时，整个片段可能错位或缺失，从而导致不可预测的医疗后果。最严重的情况下，有可能发展成血癌。

研究团队测试了多种方法，仍无法彻底避免不良副作用的发生。

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