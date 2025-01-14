瑞士科学家发掘120万年前冰芯

伯尔尼研究人员令距今120万年的冰芯重见天日。 Keystone-SDA

一支有瑞士参与的国际研究团队成功在南极找到了迄今为止最古老的冰芯。

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伯尔尼大学1月9日公布，冰芯长2800米，距今120万年。

伯尔尼大学表示，这是气候研究的“历史性里程碑”。此前，南极地区曾在2004年发现的最长完整冰芯可以追溯到80万年前。通过对这些古老冰层的研究，可以得出全球气候历史的相关结论，如温暖时期与冰河时期之间的转化。

伯尔尼大学透露，80万年至120万年前的这段时间内，冰期周期之间的时间间隔突然显著延长。导致这一现象的原因至今“仍是气候科学的谜团之一”。对新钻冰芯进行研究，或许可以有所启发。此外，研究发现对于了解地球系统的未来发展也意义重大。

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运往欧洲

目前，冰芯已装入特制冷冻集装箱，由意大利科研破冰船运往欧洲。

据伯尔尼大学称，初步分析显示，冰芯上部2480米的部分包含了“高分辨率”的气候记录，时间可追溯到120万年前。长达1.3万年的时光压缩在1米厚的冰层中。下部是已经发生严重形变的冰层，可能是混合冰，一再融化冻结，甚至是更古老的未知冰层。总体来看，该冰芯一直延伸到基岩。