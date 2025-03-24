瑞士酝酿针对儿童的社交媒体禁令
瑞士议会联邦院希望保护儿童及青少年免受抖音海外版TikTok、Instagram等社交媒体的不良影响。
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立法者正在调查，禁止16岁以下青少年群体访问TikTok或Instagram等媒体平台是否会起到保护未成年人的作用。
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瑞士议会联邦院于3月18日全票通过了两项提案，并得到联邦委员会的支持。
瑞士政府的各项计划中还包括：调查禁止在校使用智能手机对于保护未成年人的作用。
澳大利亚政府近期成为首个禁止16岁以下青少年访问TikTok、Instagram等平台的国家。
意大利、法国、希腊、荷兰等国也禁止或限制在学校使用智能手机。
联合国就儿童和青年网络安全议题为各国政府提供如下支持：
保障网络安全
国际电信联盟(ITU)发起“保护上网儿童倡议”，提高儿童上网安全意识并提供实用工具。国际电联保护上网儿童指南(英)外部链接为政府、行业和教育者提供全面建议，帮助营造安全的网络环境。
结束网络欺凌
联合国儿童基金会(UNICEF)与社交媒体平台合作，解答网络欺凌问题并提供应对建议。儿基会的“善意倡议”(kindly initiative，英)外部链接通过信息传播鼓励结束网络欺凌。
反性剥削和性虐待
儿基会利用WePROTECT全球联盟模型(英)外部链接，帮助各国协调应对网络性剥削，提高受害者支持服务能力。世界卫生组织(WHO)强调教育儿童和家长，以预防网络性虐待和骚扰。
反人口贩运
人口贩运者利用互联网引诱目标，儿童和青少年易受影响。联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)支持各国开展在线安全宣传，以防范儿童被贩运。
打造可信任的互联网
教科文组织(UNESCO)推动全球监管方案，提高数字平台信息可靠性，强调平台保护儿童的责任。2023年2月，教科文组织举办了“可信任的互联网”会议外部链接，旨在探讨一套全球指导方针外部链接，为用户创造安全、可靠的互联网环境，并保护言论和信息获取自由。
教科文组织还推广媒体与信息素养，培养青年的批判性思维与数字技能。
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