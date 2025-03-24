瑞士酝酿针对儿童的社交媒体禁令

联合国就儿童和青年网络安全议题为各国政府提供如下支持：

保障网络安全

国际电信联盟(ITU)发起“保护上网儿童倡议”，提高儿童上网安全意识并提供实用工具。国际电联保护上网儿童指南(英)外部链接为政府、行业和教育者提供全面建议，帮助营造安全的网络环境。

结束网络欺凌

联合国儿童基金会(UNICEF)与社交媒体平台合作，解答网络欺凌问题并提供应对建议。儿基会的“善意倡议”(kindly initiative，英)外部链接通过信息传播鼓励结束网络欺凌。

反性剥削和性虐待

儿基会利用WePROTECT全球联盟模型(英)外部链接，帮助各国协调应对网络性剥削，提高受害者支持服务能力。世界卫生组织(WHO)强调教育儿童和家长，以预防网络性虐待和骚扰。

反人口贩运

人口贩运者利用互联网引诱目标，儿童和青少年易受影响。联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)支持各国开展在线安全宣传，以防范儿童被贩运。

打造可信任的互联网

教科文组织(UNESCO)推动全球监管方案，提高数字平台信息可靠性，强调平台保护儿童的责任。2023年2月，教科文组织举办了“可信任的互联网”会议外部链接，旨在探讨一套全球指导方针外部链接，为用户创造安全、可靠的互联网环境，并保护言论和信息获取自由。

教科文组织还推广媒体与信息素养，培养青年的批判性思维与数字技能。