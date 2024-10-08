瑞士Alps超级计算机利用人工智能促进科学发展

瑞士的Alps超级计算机是世界上第六强大的超级计算机。 Marco Abram / CSCS

瑞士重新启动了自己的超级计算机网络，令其重返全球数据处理顶级梯队。但是，谁能使用这台世界上第六强大的超级计算机？它又希望实现什么目标？

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绘制宇宙地图、从阴谋论中厘清事实真相、实现更精确的气候建模，这些只是瑞士Alps(阿尔卑斯山)超级计算机的部分应用案例。不过，目前暂时还没有允许私营企业利用其资源的计划。

自2013年以来，瑞士的上一台超级计算机Piz Diant(迪扬峰)就一直在为科研项目进行数字运算。它曾服务于瑞士气象局、联邦材料测试研究所及保罗谢尔工程科学研究所(Paul Scherrer Institute)等多家机构。

Piz Diant现在已被Alps超级计算机取代。这台计算机全面投入运行后，其运算能力将是Piz Diant的20倍，同时具有充分挖掘人工智能(Artificial Intelligence)的潜力。

Alps还是世界上第六强大的超级计算机，只有美国、芬兰和日本拥有更强大的机器。当Piz Diant被世界其他更强大的超级计算机超越时，瑞士的超级计算能力曾一度黯淡无光，而Alps的加入令瑞士能再度与其他国家比肩。

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仅限科学项目使用

但这并不意味着这个由瑞士的三个站点和意大利的一个站点组成的强大的运算网络，将供更多-20倍于此前人数-的研究人员使用。大约1800名研究人员使用了Piz Diant超级计算机，截至目前，已有1000名研究人员加入了新的Alps网络。

瑞士国家超级计算中心(CSCS)主任托马斯·舒尔特斯(Thomas Schulthess)教授告诉瑞士资讯swissinfo.ch：“我们的这套系统无法为100万名研究人员提供服务。”首先，这台耗资1亿瑞郎(约合人民币8.28亿元)、年运营预算3700万瑞郎(约合人民币3.06亿元)的超级计算机的资金来自公共财政。“我们是享受补贴的基础设施，而补贴不会水涨船高。我们必须严格控制基础设施的使用，”舒尔特斯解释。

Alps超级计算机不会用于大规模商业用途。额外的运算能力将继续集中用于瑞士和国际研究项目，主要是自然科学领域的项目。

如果企业与瑞士高校合作开展研究并支付超级计算机的使用费，那么也可以申请使用超级计算机。

瑞士国家超级计算中心是瑞士联邦理工学院体系的一部分，因此有义务向两所联邦理工学院的“衍生”企业提供为期三年的超级计算使用权。这类企业专注于商业化高校研究项目，将其办成初创企业，但条件是它们必须自掏腰包。

促进瑞士数字创新的“数字瑞士”协会(digitalswitzerland)表示，他们正在就超级计算机的商业使用权问题“与瑞士国家超级计算中心交换意见”，但不愿透露会谈的进展详情。

确保数据质量

瑞士国家超级计算中心主任托马斯·舒尔特斯。 Keystone / Gaetan Bally

除了使用公共资金外，该中心不准备大幅放开准入闸门还有一些其他原因。

瑞士国家超级计算中心必须保护超级计算机上的数据质量，防止其被过滤方法不够严格的项目破坏。

舒尔特斯表示：“在自然科学领域，我们有过滤不良数据的方法，这些方法从伽利略时代就已为人所知。我们希望帮助人文学科、商业企业和社会采用这些方法。”

这在人工智能时代变得至关重要，因为对数据“如饥似渴”的更强大的计算机受过训练，能够自行处理信息。而向人工智能系统输入不良数据，有可能导致其复制偏见和虚假信息，造成破坏性后果。

举例来说，Alps正被用于训练Meditron大型语言模型(LLM)系统，这个系统专门处理精心编排的高质量医疗数据。以后在缺乏先进医疗基础设施的国家，医生就能利用Meditron做出准确诊断。

瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)教授玛丽-安妮·哈特利(Mary-Anne Hartley)是Meditron研究团队的成员，她指出以这种方式保护高质量数据，可以说服病人选择循证医学治疗，而非可疑的本地疗法。

甄别真相与假象

在9月13日于苏黎世举行的Alps会议上，她说道：“信息是健康的最终决定因素，而现在存在很多不良信息。”

“在资源匮乏的国家里，病患缺乏安全兜底。假如我们出了差错，那后果将十分严重。我们必须遵循尽可能健全的最高标准。”

而人工智能对计算科学及其他学科的未来影响，也让我们很难预测，十年后哪些项目和机构会使用Alps。

舒尔特斯解释说：“最大的未知数是机器学习和人工智能将会如何发展。人工智能很有可能带来一些变化，需要我们不得不找到完全不同的方法来选择和支持新项目。”

Alps的设计讲求灵活性，全是为了研究人员考虑。 CSCS

度身定制的软件界面

为了应对基本上难以预测的未来形势，Alps的设计比其前身Piz Diant具有更大的灵活性。Alps模仿云系统而建，允许研究人员通过软件门户接入，以满足每个项目的具体需求。

“过去是高性能计算(HPC)来定义环境，每个人都必须适应这种环境。通过依据不同研究团体的需求定制个性化软件界面，我们第一次可以支持多种不同环境， ”舒尔特斯表示。

已加入Alps的项目包括平方公里阵列天文台(SKAO)，他们计划利用从世界各地架设的成千上万个射电天线提取的数据，绘制出更详细的宇宙地图。

与瑞士和欧洲气象部门之间的加强合作，目的则是要在未来制作更详细、更准确的气候预测模型。

瑞士国家超级计算中心选择所支持研究项目的方法已屡经测试，即由国际科学家组成的一个专家组来审查项目的科学完整性，和规定时间内候选项目在超级计算机上进行测试的准备情况。此次他们仍将保留这一遴选方法。

谷歌(Google)、亚马逊(Amazon)等大型科技公司都已建立了自己的超级计算机，用以支持其研究和业务增长。

相比之下，Alps将利用人工智能支持科学研究。

在去年12月的“瑞士人工智能倡议”(Swiss AI Initiative)启动仪式上，苏黎世联邦理工学院(ETHZ)主管研究的副院长克里斯蒂安·沃尔夫鲁姆(Christian Wolfrum)曾说过：“科学必须在这样一个前瞻性领域发挥先锋作用，而不是将其留给少数跨国公司。只有这样，我们才能保证独立研究和瑞士的数字主权。”

(编辑：Veronica De Vore/ac，编译自英语：小雷/gj)