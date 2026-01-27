移民执法再酿死引众怒 明市长：联邦人员明起撤离

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿26日电） 美国移民执法人员在明尼阿波利斯市执法时开枪，造成第2起公民死亡事件，在公愤之下，川普政府开始承受压力，市长佛雷在与总统通话后表示，部分联邦人员从明天开始离开此地。

美国边境执法人员24日在明市击毙37岁男护理师普雷蒂（Alex Pretti），有关画面在网路疯传，抗议声浪更为激烈，而前总统柯林顿（Bill Clinton）及欧巴马（Barack Obama）都发话批评，甚至川普的共和党内部也出现批评声音，白宫正忙着应对这一切。

法新社报导，川普表示，边境安全负责人霍曼（Tom Homan）将「直接向我报告」。此事似乎显示，川普政府已开始承受政治压力。

根据近期民调，多数美国民众不满移民及海关执法局（ICE）人员时常采取的强硬手段。

川普说，他与明尼苏达州州长华兹（Tim Walz）有一段「非常愉快」的谈话。

华兹为民主党人，过去多次遭川普指控贪腐，而这次川普对他的语气已明显转变。

川普又说，他也致电明尼阿波利斯市长佛雷。

佛雷在社群平台贴文说：「总统同意目前的状况不能再继续下去了」。

民主党籍佛雷今天表示：「部分联邦探员将从明天起开始撤离此地，而我将继续争取，让其他参与打击移民任务的联邦人员也一起离开。」（编译：纪锦玲）