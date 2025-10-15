粮援大砍 世界粮食计划署：1370万人恐陷极端饥饿

（法新社罗马15日电） 联合国世界粮食计划署（WFP）今天警告，对其经费的「巨幅」削减，恐造成多达1370万名目前仰赖粮援的人口，陷入「紧急」等级的饥饿，也就是仅次于饥荒的严重程度。

WFP指出，目前在阿富汗、刚果民主共和国、海地、索马利亚、南苏丹和苏丹的六大主要行动「正面临重大中断，且预计年底前情况将进一步恶化」。

这个总部设在罗马的机构在最新报告中表示：「WFP正面临高达40%的经费减幅，预估经费仅有64亿美元，远低于2024年的98亿美元。」

报告还提到：「人道体系正承受严重压力，因为合作伙伴纷纷撤离前线地区，导致支援出现空缺。」

WFP并未点名任何一国，但引述医学期刊「刺胳针」（The Lancet）的报导指出，美国援助削减带来巨大冲击。

川普（Donald Trump）今年1月重返美国总统宝座后，大幅削减对外援助，对全球人道救援行动造成沉重打击。

报告指出：「计画覆盖范围大幅缩小，粮援配给亦遭删减。对于受灾最严重家庭（IPC第5阶段━灾难等级）的救命援助也面临风险；同时，对未来冲击的应对准备也大幅下滑。」

「粮食安全阶段综合分类」（Integrated Food Security Phase Classification, IPC）是联合国支持的工具，用于全球衡量饥饿与营养不良情形。

WFP表示，全球范围内，「经费缺口可能让目前处于危机（IPC第3阶段）严重粮食不安全的1050万增至1370万人，进一步陷入紧急（IPC第4阶段）状态」。

WFP执行主任马侃（Cindy McCain）表示：「全球正面临史无前例的饥饿问题，但我们所需的资金却远远不足。」

「我们眼睁睁看着千万人的生存粮线在眼前崩解。」

WFP指出，本月在刚果民主共和国仅60万人能获得粮援，原本规划为230万人提供协助；而在阿富汗，尽管营养不良情形飙升，实际拿到粮援的人数却不到需求人口的1成。

在南苏丹，WFP表示，受到经费限制影响，原本在濒临饥荒地区进行的高成本空投任务已面临威胁；在海地，受援家庭每月能领到的粮配也只有过往的一半。

WFP说，全球严重饥饿人数「创历史新高」，目前有3亿1900万人面临严重粮食不安全，其中4400万人处于紧急等级。

联合国今年稍早正式宣布加萨地区已发生饥荒，WFP则指出，全球被列为「饥荒或濒临饥荒」的人数，在仅两年内翻倍增至140万人，遍布五个国家。

麦肯表示，饥饿问题不仅威胁数以百万计性命，更动摇区域稳定并助长人口流离失所。

「我们恐将失去数十年来在对抗饥饿上的进展。」（编译：陈政一）