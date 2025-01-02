纽奥良冲撞人群事件 嫌疑人曾于美军服役

afp_tickers

3 分钟

（法新社纽奥良1日电） 美国联邦调查局（FBI）证实，纽奥良市（New Orleans）冲撞人群事件的嫌疑人为42岁的美国公民贾巴（Shamsud-Din Jabbar），过去曾在军中服役。

根据4年前上传影音平台YouTube的影片，有着一口美国南方口音的贾巴（Shamsud-Din Jabbar）在向潜在客户宣传他地产管理服务时，吹嘘自己身为「强势谈判高手」的能力。

「纽约时报」（The New York Times）披露的刑事犯罪纪录显示，贾巴被指控过两项轻罪：2002年被控窃盗，2005年被控无照驾驶。

根据纽时的报导，贾巴有过两段婚姻，第2次婚姻2022年也已离婚收场。他当年在寄发给妻子的委任律师的电邮中，钜细靡遗描述自己财务问题。

他据报在电邮中说，「我缴不出房子的款项」，还说他的地产公司前一年损失超过2.8万美元；除此之外，他也为了支付律师费用而欠下数千美元的卡债。

「亚特兰大新闻宪政报」（The Atlanta Journal-Constitution）报导则指出，贾巴曾取得乔治亚州立大学（Georgia State University）文凭。

贾巴在YouTube影片中说，他曾在美军服役10年，担任人力资源专员和IT专员。法新社看过这支影片，但影片后来被审查人员移除。

FBI在记者会中证实贾巴为美军退役人员，但并未说明他的军职。FBI说他们认为贾巴是荣誉退役，还说此案仍在侦办中。

有关当局表示，贾巴在纽奥良市开车高速冲撞跨年人群，接着开枪，最后与警方爆发枪战并中弹身亡。