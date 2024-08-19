纽西兰人口成长停顿 专家称经济疲弱致大量外移

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（法新社威灵顿19日电） 纽西兰今天公布的官方统计数据显示，当地人口成长几乎停滞，数以万计民众离开这个疲弱的经济体，向外寻找新出路。

根据纽西兰统计局（Statistics New Zealand）数据，今年第2季人口成长率只有0.1%，总人口仅增加约7000人至530万人。

截至今年6月底的过去一年，超过13万人离开纽西兰，其中约4.5万人前往邻近的澳洲。

虽然纽西兰常在最想生活和工作的全球城市排行榜上名列前茅，近年创纪录的移入人数和移出人数却差不多相等。

评论家将这种现象归咎于经济成长缓慢、生活成本高涨以及住房危机，纽西兰年轻人很难晋升为有房阶级。

威灵顿经济顾问公司Infometrics景气预测人员吉尔能（Gareth Kiernan）在近期研究报告中说，澳洲尤其吸引人。吉尔能指出，25岁到44岁这个年龄层，是移出纽西兰的群体中人数增加最多者。

COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情可能导致一些想离开纽西兰的人暂缓计画，但吉尔能认为想出国打拚还有其他原因。他在报告中写道：「澳洲的高收入和较低的生活成本很吸引人，一般认为是愈来愈多人移居（澳洲）的关键驱动力。」

纽西兰中央银行指出，本地移入人数减少和移出人数增加，部分原因是「经济和劳动市场条件持续走弱」，这种趋势可能在未来一年恶化，「然后在劳动市场条件最终改善后迎来复苏」。