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纽西兰官方机密文件曝光 中方试图淡化试射飞弹

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（法新社雪梨18日电） 根据法新社取得的文件，纽西兰外交官私下警告，中方试图透过淡化去年在太平洋试射飞弹的重要性，来误导外国政府。

中国人民解放军火箭军2024年9月朝南太平洋的法属玻里尼西亚（French Polynesia）附近的公海，发射一枚携载训练模拟弹头的洲际弹道飞弹，震撼南太平洋。

法新社取得的政府机密文件显示，这次试射引发纽西兰政府内部高度关切，尽管中国声称这只是「例行性」活动。

文件证实，这是中国40多年来首次在国际水域上空试射远程飞弹，直接再次提醒外界北京拥有强大的核打击能力。

高阶外交官在给纽西兰外交部长的备忘录中写道：「我们对中国将此描述为『例行性』测试感到担忧。」

纽西兰高阶外交官说：「然而这并非例行性，中国已有40多年未曾进行这类长程飞弹试射。我们不希望看见这种情节再次上演」。

中国国防部当时宣称，此次飞弹发射是年度军事训练例行性安排，符合国际法和国际惯例，不针对任何特定国家和目标，不过纽西兰外交官私下谴责中国对此「错误描述」。

中国外交部就此表示，「事实清楚明白，没有人受到误导」。声明指出，「此次飞弹试射是年度军事训练的一部分，符合国际法和国际规范。」

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