纽西兰警方：FBI局长赠仿制枪已依法销毁

（法新社雪梨1日电） 纽西兰有关当局今天说，美国联邦调查局（FBI）局长巴特尔（Kash Patel）今年稍早访问纽西兰时，曾赠送纽西兰官员非法枪枝。

巴特尔7月曾访问纽西兰，为美国情报单位在当地设立常驻办公室剪彩，并会晤纽西兰政府高层部长、情报首长及执法官员。

纽西兰警政署长钱伯斯（Richard Chambers）今天表示，他在巴特尔来访时收到对方赠送的「挑战币展示架，上面摆放一把无法操作的塑胶3D列印仿制手枪」。挑战币是源于美军文化的特殊纪念币。

钱伯斯在声明中表示：「我们隔天徵询枪械安全局（Firearms Safety Authority）建议，当天即收回并妥善保管这些赠品。」

声明还说：「虽然这些仿制枪枝在赠送时无法操作，但经后续枪械安全局和警械专员分析后发现，若经改造，仍有可能被制成可操作的枪枝。」

其他展架上的仿制枪枝则送给纽西兰两位情报单位首长汉普顿（Andrew Hampton）和克拉克（Andrew Clark）。

钱伯斯表示，这些仿制手枪已依纽西兰枪械法销毁。

情报单位联合声明说：「为确保符合纽西兰枪械法，这些赠品隔天即送交纽西兰警方。经警械专员评估后，这些赠品由纽西兰警方保管。」

纽西兰近年来加强枪械法律，尤其是在2019年基督城（Christchurch）清真寺枪击案造成50人丧生之后。

美国驻纽西兰大使馆未回应置评请求。