缅北明氏家族诈骗杀人死刑定谳 11人中国伏法

3 分钟

（法新社北京29日电） 中国官方媒体今天报导，中国处决11名与缅甸犯罪集团有关人士，包括「电信诈骗行动的关键成员」，显示北京正加强打击庞大且跨国的诈骗产业。

这类诈骗据点遍布东南亚，包括缅甸政府无力顾及的边境地区，诈骗分子常以虚构的恋爱关系和加密货币投资，诱骗网路用户上当。

这些诈骗集团一开始主要锁定说中文的受害者，之后便扩展至多种语言，对全球各地行骗。

参与诈骗者有些是自愿当诈骗分子，有些则是被贩运来的外国人士，被迫从事相关活动。

近年来北京加强与区域各国合作，打击这些诈骗据点，数以千计犯嫌被遣返中国审判。

新华社报导，今天被执行死刑的11人是去年9月被中国温州的法院判处死刑，并由该法院负责执行。被处决者的罪名包括「故意杀人、故意伤害、非法拘禁、诈骗及开设赌场」。

案件上诉至中国最高人民法院后被驳回，认定自2015年以来犯罪事实「证据确凿、足以定罪」。

被处决者中，包括缅北明氏家族集团，他们的行为导致14名中国公民死亡，「许多其他人」受伤。

以缅甸边境地区为中心的诈骗行动已透过电话和网路骗局，从全球掠夺数十亿美元。

浙江省温州市中级人民法院去年9月以故意杀人、故意伤害、非法拘禁、诈骗、开设赌场等罪，判处明家犯罪集团案明国平、明珍珍、周卫昌、巫鸿明、吴森龙、傅雨彬等11人死刑，并判处相应附加刑。

中国公安机关2023年11月公开悬赏通缉盘踞缅北果敢的明学昌、明国平、明菊兰、明珍珍等明氏家族犯罪集团成员，并在缅甸相关方面的配合下，将明国平、明菊兰及明珍珍等3人逮捕并移交中国有关方面。