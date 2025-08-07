缅甸代理总统明穗因病逝世 军政府将举行国葬

（法新社仰光7日电） 缅甸军政府发布声明指出，军政府任命的名义总统明穗（Myint Swe）今天过世。明穗因罹患巴金森氏症，健康状况每况愈下，自去年起暂停履行职务。

前将领明穗于2021年获任命为缅甸代理总统，当时军方发动政变推翻翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）的民主政府，引发了一场多方参与的内战。

这场政变把最高权力交给武装部队总司令敏昂莱（Min Aung Hlaing）。去年7月，由于明穗饱受巴金森氏症（Parkinson’s Disease）之苦，敏昂莱接下明穗的「代理总统」仪式性职务。

缅甸军政府在声明中说：「总统明穗于今天早上8时28分逝世。」并补充说明74岁的明穗是在首都奈比多一家医院过世的。

「特此宣布，代理总统明穗的葬礼将依国葬规格举行。」

缅甸国营媒体昨天报导，明穗出现「体重下滑、食欲不振、发烧、认知功能下降」症状，已被送进加护病房。

明穗曾在翁山苏姬民选政府中担任副总统。军方接管缅甸已过了4年半，翁山苏姬目前仍遭关押。

这场政变掀起支持民主的抗议活动，这些示威遭到镇压，但抗议者之后离开城市发动游击战，与长期以来一直抵抗中央统治的少数民族武装团体同一阵线。

敏昂莱上周结束在军方接管期间宣布的全国紧急状态，并宣称计划于12月举行选举，作为化解国内冲突的出路。