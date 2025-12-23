缅甸军政府推动大选 国际批评美化军事统治

（法新社仰光23日电） 缅甸军政府推翻民选政府、引发5年内战之后，如今军政府「主持」大选，从21日开始进行3阶段投票，为期1个月，并称这场高度受限的投票为「重返民主」之路。

军方于2021年2月推翻缅甸的10年民主实验后，前文人政府实质领导人翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）的政党全国民主联盟（NLD）已被解散，她本人至今仍被监禁。

国际监选团已经否定这场分阶段、为期1个月的投票，他们批评这只是军事统治重新包装而已，除了亲军方候选人外，选民几乎没有其他选择，而异议声音早遭到严厉打压。

人口约5000万人的缅甸正深陷内战，在一些反抗军掌控的地区，无法进行投票。

而在军方控制区域，3轮投票中的第1轮，于21日上午6时开始，在仰光、瓦城（Mandalay）和首都奈比多（ Naypyitaw）等城市举行。

北部密芝那市（Myitkyina）一名居民告诉法新社说：「军方只是想要将他们以武力夺取的权力合法化。」他矢言杯葛这次选举。

这名不愿透露姓名的民众说:「几乎没有人对这场选举感兴趣。但另一方面有人担心若不去投票，可能会惹上麻烦。」

在选举前夕，街头并没有出现过去翁山苏姬能号召的那种大型群众大会，仅有零星的造势活动，场面都很小。

根据缅甸现行宪法，国会有1/4席次保留给军方。

●翁山苏姬遭边缘化

在2020年大选，翁山苏姬所领导的全国民主联盟（NLD）大胜亲军方政党后，军事将领敏昂莱（Min Aung Hlaing）发动政变夺权，并声称那场选举有大规模舞弊情形。

此后，翁山苏姬因贪污等多项罪名被判处27年徒刑，其中包括违反防疫规定；而国际人权团体普遍认为，这些指控带有政治动机。

翁山苏姬的儿子阿里斯（Kim Aris）在英国表示：「我认为母亲不会觉得这场选举有任何意义。」（编译：纪锦玲）