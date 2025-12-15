罗浮宫工会15日将展开轮流罢工 要求增员及改善拥挤

afp_tickers

4 分钟

（法新社巴黎15日电） 罗浮宫（Louvre）博物馆员工将自今天起展开轮流罢工，要求增聘人手并提出因应人潮拥挤的措施，为这座巴黎地标带来更多挑战。

距离馆藏价值1亿200万美元的王冠珠宝在白天失窃、导致博物馆蒙羞尚不足两个月，目前尚不清楚罢工是否将迫使这座全球访客最多的博物馆闭馆。

激进左派工会CGT的加拉尼（Christian Galani）告诉法新社：「我无法保证这个机构会关闭。如果他们真的开馆，也只会是部分开放，路线相当非常有限，纯粹只是象徵性地表示『我们有开馆』而已。」

他表示，在巴黎即将迎接耶诞假期之际，这次罢工在博物馆2200名员工间获得广泛支持。

加拉尼补充道：「罢工人数会比平常多很多。通常只有前线服务人员和保全人员参与，这次连科学人员、档案馆员、馆藏管理员，甚至策展人与工坊同事都表示打算参与罢工。」

正值馆方因10月19日发生的震撼窃案而成为公众焦点之际，各组人员提出不同的不满，累积成馆内员工普遍不满的氛围。

接待和保全人员抱怨人手不足，却得应付庞大人潮。收藏达文西（Leonardo da Vinci）名画「蒙娜丽莎」（Mona Lisa）的罗浮宫，每年接待访客较原本设计容量超过数百万人。

今年6月16日的一次临时罢工抗议导致罗浮宫暂时关闭。

罗浮宫已成所谓「过度观光」的象徵，每天3万名游客面临工会所说的「障碍赛」挑战，包括安全隐忧、长长排队人龙，以及水准欠佳的厕所与餐饮设施。

档案馆员与策展人越来越担忧这座旧王宫内部日益恶化，近期又因漏水与结构问题导致展间关闭，更凸显困境。

罗浮宫首席建筑师夏迪雍（Francois Chatillon）上月于国会听证会上坦言：「这栋建筑状况并不好。」

接连遭批的罗浮宫馆长戴卡赫（Laurence des Cars），面对不断升高的下台呼声，今年1月发布一份广为流传的备忘录，警告政府漏水、过热与参观体验下降等问题。

●安全破口

自窃案发生后，外界持续质疑事件是否原可避免，以及为何像罗浮宫这样的国宝级机构防护如此薄弱。

两名闯入者利用携带式伸缩梯登上存放王冠珠宝的展厅，当众使用角磨机切开玻璃门后，盗走八件无价之宝，现场游客目瞪口呆。

后续调查显示案发时馆外仅有一支监视器正常运作，控制室的守卫萤幕数量不足以即时掌握画面，警方一开始也被误导。

过去十年间馆方曾收到多份专业评估报告，点出主要安全漏洞，包括2019年珠宝品牌梵克雅宝（Van Cleef & Arpels）专家所做的稽核。

报告指出，窃贼得手的河岸阳台是「明显弱点」，仅需一支伸缩梯就能轻易接近──与本次窃案发生过程如出一辙。（编译：陈政一）