美中打关税战 川习会实现机会恐更渺茫

afp_tickers

3 分钟

（法新社北京22日电） 分析家认为，美国总统川普对中国商品课徵高额关税，已损及与北京当局的关系，可能导致他近期与中国国家主席习近平会面的希望更渺茫。

川普自今年1月重返白宫以来，不分敌友推出进口关税措施，让外交官不知所措、全球市场濒临金融崩溃。

川普政府后来对多数国家暂缓课徵进一步关税，至少让这些国家得以喘口气，但被川普指责企图「压榨」美国的中国未获同样待遇。

此外，美中两大强权之间在气候变迁、类鸦片药物芬太尼（fentanyl）等国际议题上的对话似乎也停滞。

中国人民大学美国研究中心主任时殷弘说：「在川普治下，中美关系跌落到大规模武装冲突以外的最糟状态…川普对中国亮剑的速度超乎许多人想像。」

经过一连串报复性加税后，美国目前对许多中国进口商品课徵145%关税，有些商品的累加关税甚至达245%。

中国也对美国商品课徵125%报复性关税，并称继续提高税率没有意义。

曾在川普第一次执政时担任国务院代理亚太助卿的董云裳（Susan Thornton）告诉法新社，美中关系处于「实质经济战争状态」。

现任耶鲁大学法学院蔡中曾中国中心（Paul Tsai China Center）资深研究员的董云裳说：「中国认为川普所言有意建立『对中国的关税壁垒』是违法行为，也是存亡威胁。」

数周前，多家媒体提到美中考虑于今年6月举行面对面会谈，正好两国领导人的生日都在6月。

但近期发展实际上已让这些计画泡汤。

上海复旦大学美国研究中心主任吴心伯认为，川普的「鲁莽不讲理」行为已导致今年上半年都「非常不可能」举行任何会谈。

牛津大学政治暨国际关系系教授兼资深研究员傅若诗（Rosemary Foot）说，北京「会希望确保能有一些政策上可实现的成果，并确保习近平会受到尊重」。

专注于美中关系的国际危机组织（International Crisis Group）资深研究顾问韦恩（Ali Wyne）说，川普和习近平「都不想表现出向对方让步的样子」。

他认为，最有可能促成会谈的动力是双方都能宣称获胜，即川普有意愿继续加大经济施压力道，习近平也能展现中国的坚韧。