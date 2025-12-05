美乌官员拟于迈阿密再谈和平方案 多方调整持续磋商

afp_tickers

2 分钟

（法新社基辅5日电） 基辅官员表示，乌克兰谈判代表与美国官员今天拟于迈阿密举行新一轮会谈，磋商华府提出的俄乌终战方案。

双方原订昨天在佛州会谈，参与协商的美方代表包括总统川普特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿库许纳（Jared Kushner）。官员尚未证实会议是否如期举行。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）办公室顾问贝夫兹（Oleksandr Bevz）向法新社表示：「今天预计还会有另一次会面。」

华府最初版本的计画草案中，原本打算让乌克兰割让俄罗斯在战场上无法夺取的领土，乌克兰将获得一些安全承诺作为交换，但这些承诺仍不符基辅加入北约（NATO）的期望。

乌克兰、欧洲和美国官员之后拟定出新版本，但莫斯科在2日会议中似乎否决了部分内容。

不过，克里姆林宫顾问鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，2日在莫斯科举行的会谈气氛融洽，并称赞库许纳加入会谈。

鄂夏柯夫今天在国营电视台说，俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）和魏科夫「进行了非常友好的对话，对彼此非常了解」。

他谈到库许纳时说：「又有新成员加入我们的谈判，我认为他非常有帮助。」

泽伦斯基另一位顾问波多利雅科（Mykhailo Podolyak）则说：「乌克兰寻求结束战争，并已准备好重启谈判。」

他说：「美国希望务实推动进程，尽快终结战争，并期盼双方有所妥协。」（编译：徐睿承）