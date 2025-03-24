美乌就俄乌战争会谈 乌防长：富有成效

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（法新社利雅德23日电） 美国和乌克兰官员今晚在沙乌地阿拉伯结束「富有成效且重点明确」的会谈，讨论如何缓和俄乌战争。俄罗斯代表团预计明天与美方单独进行会谈。

美国总统川普正推动迅速结束这场已持续3年的战争，并希望在利雅德举行的会谈能为突破僵局铺路，但克里姆林宫警告，未来的「谈判将充满困难」。

一名消息人士表示，美方代表团由白宫国家安全会议（National Security Council）的高级主任匹克（Andrew Peek）和国务院高级官员安东（Michael Anton）领导。

尽管交战双方各自提出不同的临时停火方案，攻击仍持续不减。原本计划同时进行，让美国在代表团间来回进行穿梭外交的技术层级停战谈判，如今改为依序分开举行。

乌克兰国防部长乌梅洛夫（Rustem Umerov）表示，由他领导的乌克兰代表团与美方的会议于今天深夜结束。

乌梅洛夫在社群媒体上表示：「讨论富有成效且重点明确，我们讨论了包括能源在内的关键议题。」他补充说，乌克兰正在努力实现「公正且持久的和平」的目标。

乌梅洛夫先前曾表示，将把保护能源设施和关键基础设施的提案列入议程。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚间演说中表示：「俄罗斯是唯一拖延这场战争的国家。」

他说：「无论我们与伙伴讨论什么，我们都需要向（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）施压，让他下达真正的命令停止攻击：是他引发了这场战争，就应该由他来结束。」

白宫表示，达成黑海的海上停火协议，促进航运的自由流通是这次会谈的目标。