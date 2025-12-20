美乌新一轮和平会谈 卢比欧强调「不会强迫乌克兰接受协议」

（法新社迈阿密19日电） 乌克兰代表团今天与美国团队举行新一轮会谈，美国国务卿卢比欧承诺，华府不会强迫乌方接受任何结束俄罗斯侵略的协议。

卢比欧（Marco Rubio）在华府记者会上指出：「除非乌克兰同意，否则不会有和平协议。」

他谈到：「外界传说我们试图强迫乌克兰接受某种协议，这简直是无稽之谈。我们无法强迫乌克兰或俄罗斯达成协议，他们必须自己想这么做。」

美国总统川普（Donald Trump）的特使近来致力推动一项计画，内容包括美国承诺提供乌克兰安全保障，但基辅方面可能得割让部分领土，这让许多乌克兰人难以接受。

面对外界质疑，卢比欧强调，最终必须由俄乌双方同意才可能达成协议。

美国与乌克兰今天在迈阿密召开会谈，是由川普的全球事务特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿库许纳（Jared Kushner）主导，出席者包含乌方首席谈判代表乌梅洛夫（Rustem Umerov）以及来自英国、法国与德国的高层官员。

乌梅洛夫在社群媒体发文表示，他已在会后向乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）汇报相关情况。

他写道：「我们与美国伙伴已就后续措施以及双方近期持续合作达成共识。」

「我们完全依照总统订定的优先要务行事，也就是乌克兰的安全必须获得可靠且长期的保障。」

美国官员与俄罗斯代表团预计周末在佛罗里达州另行会晤，据报俄方出席人士包括克里姆林宫（Kremlin）谈判代表德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）。