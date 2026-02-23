美伊紧张局势加剧 伊朗学生连两日示威

afp_tickers

2 分钟

（法新社巴黎22日电） 在伊朗因核计画问题恐与美国爆发新冲突的紧张情势日益加剧之际，伊朗学生今天再度举行支持及反对政府的集会，悼念近期抗议活动中罹难的人士。

伊朗这一波新的动荡发生在上个月的反政府示威之后，当时有数千人罹难，这起事件也成为伊朗自1979年伊斯兰革命以来最严重的国内动乱。

另外，华府与德黑兰也在此时因伊朗核计画重返谈判桌，不过，美国总统川普同时在中东大幅增兵，意在施压伊朗达成协议。

在昨天校园悼念抗议活动中的罹难者后，伊朗半官方的法斯通讯社（Fars news agency）今天发布多段新集会影片，显示数十人在德黑兰多所大学挥舞伊朗国旗并手持纪念照片。

其中一段画面为夏立夫理工大学（Sharif University of Technology）群众情绪激昂，高喊「打倒夏哈（shah）」（意指1979年伊斯兰革命中被推翻的王室政权），与另一群对立学生对峙，双方中间有穿制服的人员隔开。

法斯通讯社说，德黑兰至少3所大学出现「紧张情势」，部分学生高喊「反体制」口号。

伊朗境外、遭德黑兰列为「恐怖组织」的波斯语电视台伊朗国际（Iran International），在社群媒体分享夏立夫理工大学学生挥舞革命前国旗的影片，以及其他多所高等学府集会画面。

伊朗当局表示，动乱已造成超过3000人死亡，并称这场暴力是「恐怖分子行动」所致，但美国人权新闻媒体则记录镇压下已有超过7000人死亡，其中绝大多数为抗议者。